Oficialismo busca declarar imprescriptibles delitos sexuales

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La bancada oficialista sumó respaldos dialoguistas para modificar el Código Penal, aumentar escalas carcelarias en abusos contra menores y anular los plazos de extinción penal en condenas a prisión perpetua.

El bloque de La Libertad Avanza acordó con sectores dialoguistas acelerar el tratamiento de un proyecto de ley redactado por la diputada Virginia Gallardo que declara la imprescriptibilidad de los delitos contra la integridad sexual castigados con prisión perpetua. La iniciativa legislativa busca su sanción en el Congreso de la Nación como parte de las reformas penales promovidas por el oficialismo con vistas al escenario electoral de 2027.

El texto normativo plantea una reforma técnica directa sobre el artículo 65 del Código Penal e incorpora el artículo 65 bis, estableciendo que la acción persecutoria estatal no se extinguirá frente a condenas de reclusión perpetua. La propuesta legislativa extiende de 12 a 15 años los plazos generales para la prescripción de causas vinculadas a delitos contra la integridad sexual.

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En cuanto a las escalas punitivas, el proyecto endurece las sanciones por abusos contra víctimas menores de 13 años fijando penas de 1 a 6 años en supuestos básicos, de 4 a 12 años cuando exista sometimiento grave y de 6 a 20 años para casos tipificados como violación. La modificación abarca también los hechos cometidos contra adolescentes de entre 13 y 16 años, elevando los montos de condena a escalas de 3 a 6 años y de 6 a 10 años, esquema que elimina la excarcelación en determinados supuestos.

En los fundamentos de la presentación, Gallardo sostuvo que las modificaciones responden a la necesidad de dotar de mayor coherencia al sistema penal y afirmó que “nuestra decisión es evitar que el mero transcurso del tiempo, en determinados supuestos especialmente graves, pueda frustrar definitivamente la actuación de la Justicia”. La legisladora remarcó además que “si para determinados delitos el propio Código Penal establece la pena más grave de todo el sistema, no resulta coherente que el Estado pierda para siempre la posibilidad de perseguirlos simplemente porque pasó el tiempo”.

El expediente cuenta con el respaldo de las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado, Johanna Longo, Gladys Humenuk, Giselle Castelnuovo y Gabriela Flores, a las que se sumaron Carolina Basualdo, Nancy Picón Martínez, Gladys Mendoza y Pamela Verasay. (Agencia OPI Santa Cruz)