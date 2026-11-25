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La iniciativa de 198 artículos elimina las PASO y la Ley de Lemas, instituye la Boleta Única de Papel y traslada el costo de las internas a los partidos políticos sin financiamiento estatal.

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, elevó a la Cámara de Diputados provincial un proyecto de reforma integral del Código Electoral compuesto por 198 artículos que deroga las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el Sistema de Participación Democrática Abierta (SIPAD), conocido como Ley de Lemas. La iniciativa busca reconfigurar las reglas de competencia institucional antes de las elecciones provinciales previstas para 2027.

El texto presentado en la Legislatura sanjuanina sustituye el esquema actual de sumatoria de sufragios por lema mediante la restitución del principio de elección directa para el candidato individual que obtenga la mayor cantidad de votos. Bajo el régimen vigente del SIPAD, el triunfo correspondía a la agrupación política que acumulaba mayor caudal electoral en conjunto, más allá del desempeño individual de sus postulantes internos.

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En declaraciones difundidas por el portal 0264 Noticias, el mandatario provincial cuestionó la vigencia de la normativa anterior al afirmar que la Ley de Lemas no premia a la persona que acumula más sufragios sino a la agrupación en su totalidad, calificando ese mecanismo como retrógrado. Con esta presentación formal, los distintos bloques parlamentarios quedaron habilitados para iniciar el análisis del articulado en las comisiones legislativas correspondientes.

La Boleta Única de Papel y el régimen ELIGE reemplazan al SIPAD en San Juan

El nuevo Código Electoral impulsado por Marcelo Orrego instituye la Boleta Única de Papel (BUP) para todos los comicios provinciales y municipales en reemplazo de las tradicionales boletas partidarias múltiples. El diseño técnico establece una grilla organizada en filas horizontales por agrupación política y columnas por categoría de cargo, permitiendo al elector marcar con una cruz cada tramo de preferencia o seleccionar el casillero de lista completa.

Para dirimir las candidaturas internas, el proyecto crea el sistema Elección Libre e Interna, Genuina y Equitativa (ELIGE), mediante el cual cada fuerza definirá sus postulantes en comicios abiertos o cerrados según sus cartas orgánicas. El articulado dispone que el financiamiento de esa instancia recaerá íntegramente sobre los partidos y las alianzas participantes, eliminando cualquier aporte económico del Estado provincial, al tiempo que prohíbe de manera expresa las candidaturas simultáneas o listas colectoras.

Plazos electorales, sanciones por inteligencia artificial y reparos opositores en Diputados

La reforma enviada por el Poder Ejecutivo de San Juan fija que las elecciones provinciales deberán celebrarse en una ventana de entre 60 y 250 días antes de la finalización de los mandatos, con una convocatoria oficial emitida al menos 100 días antes de la votación. Las agrupaciones políticas tendrán un plazo límite de 85 días previos a los comicios para notificar la realización de sus instancias internas, mientras que el período de campaña electoral se acorta a 35 días.

El proyecto incorpora además la creación de un Tribunal Electoral Provincial de funcionamiento permanente, ratifica la paridad de género en las listas legislativas y establece sanciones económicas contra quienes difundan intencionalmente noticias falsas o contenidos audiovisuales manipulados con inteligencia artificial. Si bien el oficialismo busca aprobar la norma antes del cierre del período ordinario o en sesiones extraordinarias a principios de 2027, bloques de la oposición objetaron las reglas de financiamiento interno y la exigencia de presentar candidatos en los 19 departamentos para competir por la gobernación. (Agencia OPI Santa Cruz)