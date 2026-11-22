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Tras reducir el proyecto de 79 a 25 artículos y obtener dictamen, la mesa política de Balcarce 50 enfrenta tres instancias legislativas clave mientras sectores internos advierten que suspender las primarias podría favorecer un ordenamiento del peronismo.

El Gobierno nacional definió avanzar en el tramo final del año con el proyecto de reforma electoral, recortado de 79 a 25 artículos y centrado en la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), iniciativa que la administración del presidente Javier Milei considera estratégica para su proyecto de reelección. Según reconocieron fuentes de la mesa política de la Casa Rosada, tras haber alcanzado el dictamen en comisión, el calendario parlamentario entra en una etapa decisiva dividida en “tres finales“: “Todavía no logramos nada. Nos quedan tres finales, eran cuatro: una la ganamos y falta la sesión del jueves, el dictamen en Diputados y la aprobación“, admitió un integrante del armado oficialista.

La negociación para asegurar las voluntades necesarias antes del debate de la próxima semana en la Cámara de Senadores reunió a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, y al equipo que responde a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, integrado por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el armador nacional Eduardo “Lule” Menem. Más allá de las disputas internas por atribuirse el avance logrado en comisión, en Balcarce 50 admiten que los compromisos asumidos todavía deben consolidarse en votos efectivos durante la sesión en la Cámara alta.

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De acuerdo con el esquema trazado por el Poder Ejecutivo, la discusión en el Senado de la Nación constituye el primer filtro parlamentario de mayor complejidad antes de trasladar el expediente a la Cámara de Diputados. Aunque los distintos sectores del oficialismo acatan la instrucción presidencial de impulsar la supresión de las primarias, dentro de la propia estructura libertaria persisten cuestionamientos reservados sobre la conveniencia política de modificar las reglas electorales en el escenario actual.

Reparos internos en La Libertad Avanza

Dentro de La Libertad Avanza, distintos referentes sostienen de manera reservada que suspender las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) podría generar un resultado adverso para el oficialismo al facilitar el reordenamiento interno de la oposición peronista. “Puede generar un efecto a contramano. Le das más tiempo al peronismo, puede incluso ordenarse y hasta podríamos llegar a una segunda vuelta y lo perdemos en cualquier escenario“, vaticinó una voz del espacio libertario al evaluar las consecuencias de eliminar la instancia de selección previa.

Según ese diagnóstico interno analizado en filas oficiales, una eventual candidatura de Sergio Massa representaría un escenario de mayor dificultad para el Gobierno nacional por su capacidad de disputar el electorado de centro, razón por la cual algunos operadores libertarios consideran preferible polarizar directamente con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. “Kicillof y Milei tienen techo. Massa podría apelar a los votos del centro“, advirtieron fuentes del oficialismo, planteando un contrapunto que se mantiene fuera del discurso público mientras prevalece la postura de Javier Milei de avanzar con la eliminación de las primarias. (Agencia OPI Santa Cruz)