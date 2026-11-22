- Publicidad -

Tras emitir dictamen con 11 firmas, el oficialismo reúne entre 37 y 40 voluntades en la Cámara alta para votar la suspensión de las primarias de agosto de 2027, con los senadores santacruceños José Carambia y Natalia Gadano entre los apoyos clave.

La Libertad Avanza (LLA) aseguró el acompañamiento de bloques aliados en el Senado de la Nación para convocar a la última sesión ordinaria del período este jueves y aprobar la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas para agosto de 2027, junto a una reforma electoral acotada que incluye Ficha Limpia. De acuerdo con el punteo parlamentario, el oficialismo cuenta con 21 votos propios y proyecta alcanzar entre 37 y 40 respaldos, superando la mayoría absoluta de 37 votos exigida para modificar el régimen electoral, con los senadores por Santa Cruz, José Carambia y Natalia Gadano, posicionados a favor de la iniciativa.

La semana pasada, la Casa Rosada obtuvo dictamen favorable en comisión tras reunir 11 firmas —una más del mínimo reglamentario— luego de negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, con gobernadores provinciales y la presidenta del bloque oficialista en la Cámara alta, Patricia Bullrich. Una vez obtenida la media sanción en el Senado, el Poder Ejecutivo buscará convertir el proyecto en ley durante las sesiones extraordinarias de la Cámara de Diputados.

- Publicidad -

El armado numérico del oficialismo se apoya en los acuerdos cerrados con los gobernadores radicales Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Alfredo Cornejo (Mendoza), Juan Pablo Valdés (Corrientes) y Leandro Zdero (Chaco), que encaminan el voto favorable de los diez integrantes de la bancada de la Unión Cívica Radical (UCR): Rodolfo Suárez, Mariana Juri, Eduardo Galaretto, Carolina Losada, Silvina Schneider, Mercedes Valenzuela, Eduardo Vischi, Maximiliano Abad, Flavio Fama y Daniel Kroneberger. A ellos se suman los tres senadores del PRO —Martín Goerling, María Victoria Huala y Andrea Marcela Cristina— tras pactos con los mandatarios Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, además de la senadora chubutense Edith Terenzi, alcanzando 35 adhesiones base.

El rol de Santa Cruz, los bloques provinciales

Para asegurar el piso constitucional de 37 votos y escalar hasta 40 apoyos en el Senado de la Nación, La Libertad Avanza incorporó los compromisos de Carlos “Camau” Espínola y Alejandra Vigo, integrantes de Provincias Unidas que firmaron el dictamen en disidencia parcial, y de la neuquina Julieta Corroza, alineada con el gobernador Rolando Figueroa. Según el relevamiento parlamentario, la confirmación de los representantes santacruceños José Carambia y Natalia Gadano permite consolidar una mayoría holgada frente a los sectores que mantienen indefiniciones, como la salteña Flavia Royón (Primero los Salteños), los misioneros Carlos Arce y Sonia Decut Rojas, el catamarqueño Guillermo Andrada y la jujeña Carolina Moisés, dentro del espacio Convicción Federal.

En la vereda opuesta, el bloque Justicialista, conducido por José Mayans e integrado por 22 senadores, formalizó su rechazo integral al proyecto de reforma electoral impulsado por el Gobierno nacional. A esa postura negativa adhieren los legisladores del Frente Cívico de Santiago del Estero, espacio que responde al exgobernador Gerardo Zamora, el monobloque Justicia Federal Social de Fernando Salino, la tucumana Beatriz Ávila (bloque Independencia) y su comprovinciana Sandra Mendoza, ambas alineadas con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Ficha Limpia, regreso de la lista completa

El dictamen impulsado por La Libertad Avanza en el Senado de la Nación suspende las elecciones primarias de agosto de 2027 para cargos ejecutivos y legislativos nacionales, delegando la selección de candidaturas en las elecciones internas o consensos definidos por las cartas orgánicas de cada partido político. En paralelo, el articulado incorpora el régimen de Ficha Limpia, que prohíbe postularse a ciudadanos con condena en segunda instancia por delitos dolosos, siempre que la sentencia haya sido comunicada antes del 31 de diciembre del año previo a los comicios.

En materia de boletas y campaña electoral, la iniciativa restituye el voto por lista completa —revirtiendo la votación separada por categoría aplicada en 2025—, habilita la simultaneidad de elecciones provinciales mediante boleta única y restablece el 50% de los espacios de publicidad gratuita en medios de comunicación. Asimismo, el texto mantiene suspendida la elección directa del Parlamento del Mercosur (designando 24 representantes por las legislaturas locales y 19 por el Congreso: 12 en Diputados y 7 en el Senado), suprime las restricciones comerciales y culturales durante la jornada electoral, habilita la afiliación partidaria electrónica y elimina la obligatoriedad del debate presidencial previo a la primera vuelta, manteniéndolo únicamente para un eventual balotaje bajo organización de la Cámara Nacional Electoral. (Agencia OPI Santa Cruz)