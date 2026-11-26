- Publicidad -

Con respaldo de bloques provinciales de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego, el oficialismo alcanzó 43 votos afirmativos contra 29 rechazos y giró el expediente a la Cámara de Diputados.

El Senado de la Nación aprobó en una sesión reciente el proyecto de reforma electoral impulsado por el Poder Ejecutivo, que dispone la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de Ficha Limpia. La iniciativa cosechó 43 votos afirmativos frente a 29 negativos de las bancadas peronistas y quedó girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento definitivo.

El respaldo de las provincias patagónicas resultó determinante para que el oficialismo alcanzara la mayoría en la Cámara Alta. Aportaron sus votos los dos senadores de Moveré por Santa Cruz —que responden al gobernador Claudio Vidal—, el monobloque Despierta Chubut —referenciado en el mandatario Ignacio Torres—, la representante chubutense Edith Terenzi y el legislador fueguino de La Libertad Avanza Agustín Coto, quien preside la Comisión de Asuntos Constitucionales.

- Publicidad -

La mayoría parlamentaria se estructuró tras las negociaciones encabezadas por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la titular del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con distintos mandatarios provinciales. Con este esquema, cada partido político deberá definir sus candidaturas según sus propias cartas orgánicas antes del 30 de agosto, mientras que Ficha Limpia impedirá postularse a dirigentes con condena firme en segunda instancia por delitos dolosos.

El mapa de votos y el acuerdo con los gobernadores

El oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) reunió sus 21 bancas propias y sumó el apoyo de 10 senadores de la Unión Cívica Radical (UCR), tres del PRO, dos de Movimiento por Misiones, dos de Provincias Unidas, dos de Moveré por Santa Cruz y los monobloques Primero los Salteños, Despierta Chubut y La Neuquinidad. El bloque de votos respondió al alineamiento de los gobernadores radicales Juan Pablo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Leandro Zdero (Chaco), junto con los mandatarios del PRO Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, además de Martín Llaryora (Córdoba), Rolando Figueroa (Neuquén), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

En la vereda opuesta, el rechazo quedó concentrado en los 22 integrantes del bloque Justicialista, conducido por José Mayans. A esa postura se plegaron los senadores del Frente Cívico de Santiago del Estero —espacio liderado por Gerardo Zamora—, el monobloque Justicia Federal Social de Fernando Salino, los tres legisladores de Convicción Federal y la senadora tucumana de Independencia Beatriz Ávila, alineada con el gobernador Osvaldo Jaldo.

Modificaciones al sistema de votación

Durante el tratamiento en particular en el recinto del Senado de la Nación, el oficialismo introdujo cambios en el régimen de representación regional, la propaganda y los comicios. El texto aprobado suspende la elección directa de los representantes argentinos ante el Parlamento del Mercosur, por lo que Diputados y Senadores pasarán a designar de manera indirecta a los 43 parlamentarios regionales.

En materia de transparencia y organización electoral, el miembro informante Agustín Coto precisó que el proyecto incorpora la afiliación digital por medios electrónicos —que coexistirá con la ficha tradicional en papel— y agrega un casillero para votar lista completa dentro de la boleta única. La reforma también restituye la mitad de la publicidad electoral contemplada en la legislación vigente, establece la obligatoriedad del debate presidencial en segunda vuelta bajo pena de quitar la publicidad gratuita en medios a quien se ausente, y elimina la veda electoral para comercios y espectáculos durante la jornada de votación, restringiendo únicamente la actividad proselitista de los candidatos durante los dos días previos.

El debate parlamentario en el Senado de la Nación expuso fuertes cuestionamientos cruzados sobre el alcance institucional de la reforma electoral. El senador pampeano del peronismo Daniel Bensusán sostuvo que el Gobierno nacional buscó eliminar las primarias porque tiene “miedo que se le meta adentro del partido o la alianza un candidata o candidato y le gane la elección“, y advirtió que sin esa instancia el justicialismo “va a tener cientos de candidatos a Presidente“.

En el cierre de la sesión, el jefe de la bancada justicialista José Mayans calificó la iniciativa como “un verso, una mentira más del Gobierno y una improvisación más del Gobierno de Milei“. Desde el radicalismo, Maximiliano Abad defendió la incorporación de Ficha Limpia al afirmar que “esto no es proscripción, no es contra nadie, es una respuesta institucional contra la impunidad de dirigentes de varias fuerzas políticas“, mientras que la chubutense Edith Terenzi reclamó analizar las leyes a partir de su trazabilidad y señaló que queda pendiente discutir una reforma electoral integral.

Finalmente, la jefa del bloque oficialista Patricia Bullrich cuestionó el funcionamiento histórico de las primarias al afirmar que de las cuatro elecciones generales previas el justicialismo en tres no compitió contra nadie y que la última instancia “fue casi un stand up, eran unas PASO inventadas“. Bullrich se pronunció a favor de avanzar hacia la eliminación definitiva del sistema para reemplazarlo por internas abiertas voluntarias en fechas separadas por fuerza política, dejando el proyecto listo para su giro formal a la Cámara de Diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)