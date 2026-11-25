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El ministro coordinador debuta en la Cámara alta tras la salida de Manuel Adorni y enfrenta preguntas sobre dólar, riesgo país, tarifas, universidades y el acuerdo con el FMI antes del debate por el Presupuesto.

El jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, concurrirá a las 15 a la Cámara de Senadores de la Nación para brindar su primer informe de gestión desde que asumió el cargo el pasado 30 de junio, en cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional. La exposición parlamentaria ocurre en una semana determinante en el Congreso, donde el oficialismo busca aprobar el Presupuesto y avanzar con la reforma electoral.

Será el debut en el recinto del funcionario coordinador tras reemplazar a Manuel Adorni, quien presentó su abrupta renuncia en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito. De acuerdo con fuentes cercanas al ministro, su discurso inicial tendrá al “orden” como eje argumental y defenderá los tres años de administración de Javier Milei en contraposición con “la herencia recibida”.

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Santilli asistirá acompañado por los vicejefes de Gabinete, Gustavo Coria e Ignacio Devitt, aunque sin la presencia del presidente Javier Milei ni del resto de los ministros nacionales, a diferencia de la última presentación de Adorni en la Cámara de Diputados durante el mes de abril. La comparecencia se realiza un día antes de que el Senado trate la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), proyecto considerado prioritario por la Casa Rosada.

La ofensiva opositora en el Senado

En el recinto de la Cámara de Senadores, Diego Santilli deberá responder cuestionamientos sobre la suba del dólar y del riesgo país, los incrementos tarifarios, el estado del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la asignación de recursos destinados a discapacidad y universidades nacionales. Aunque el Ejecutivo adelantó definiciones por escrito, los bloques de la oposición preparan intervenciones para interpelar al funcionario sobre estas variables económicas y sociales.

En paralelo, los sectores aliados en la Cámara alta reclamarán que el Gobierno nacional asuma el compromiso formal de incluir el proyecto de ley sobre ludopatía en el temario de las sesiones extraordinarias, en caso de que el texto sufra modificaciones durante su tratamiento parlamentario.

Como instancia previa a su exposición presencial, Diego Santilli remitió al Senado de la Nación el informe de gestión número 146, un documento oficial en el que respondió más de 1.287 preguntas enviadas por los legisladores. En esa presentación escrita, el jefe de Gabinete defendió la metodología oficial de medición de la inflación, detalló el avance de la revisión del programa vigente con el FMI, ratificó el cumplimiento de los pagos de las prestaciones por discapacidad y respaldó los indicadores de evolución del consumo.

Dentro del mismo reporte parlamentario, el jefe de Gabinete destacó la expansión del empleo registrado en el sector privado al afirmar que durante el segundo trimestre de 2026 se incorporaron 121.000 puestos de trabajo en comparación con igual período de 2025. Con ese respaldo documental sobre la mesa, el titular de ministros abrirá la ronda de consultas ante los senadores antes de la sesión prevista para debatir el Presupuesto y la suspensión de las PASO. (Agencia OPI Santa Cruz)