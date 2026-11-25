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El mandatario viajará a Asunción junto al canciller Pablo Quirno para abordar la Hidrovía Paraná-Paraguay y la seguridad fronteriza tras la caída de Santiago Peña por la quiebra de Ueno Bank.

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajará a la ciudad de Asunción acompañado por el canciller Pablo Quirno para mantener su primer encuentro bilateral con el flamante mandatario de Paraguay, Pedro Alliana, quien asumió el cargo el 6 de noviembre tras la destitución de Santiago Peña. Según confirmaron fuentes del Gobierno nacional, la comitiva partirá por la noche, concretará una breve reunión al día siguiente y retornará de inmediato a Buenos Aires.

La agenda bilateral entre Argentina y Paraguay contempla ejes estratégicos como la gestión de la Hidrovía Paraná-Paraguay, obras de infraestructura, integración energética, administración de zonas limítrofes y cooperación en materia de seguridad y combate contra el crimen organizado. El desplazamiento oficial se produce en un escenario de alta inestabilidad institucional y financiera en el país vecino.

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Poco después de la jura de Alliana al frente del Ejecutivo paraguayo, Milei le envió un respaldo político explícito mediante un mensaje en el que expresó: “Presidente, cuente con la Argentina. Tiene en nosotros un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa”. Con esta escala oficial, la Casa Rosada busca ratificar el alineamiento diplomático con la nueva administración de Asunción sin demoras.

La caída de Santiago Peña por la quiebra de Ueno Bank

El arribo de Pedro Alliana a la presidencia de Paraguay el pasado 6 de noviembre estuvo precedido por la destitución de Santiago Peña en medio de una crisis de proporciones desatada por el cierre de una entidad financiera local. La salida del exmandatario ocurrió días antes de la asunción de su sucesor, alterando el mapa político de la región.

De acuerdo con los antecedentes judiciales consignados en el reporte oficial, Peña quedó involucrado en la quiebra de Ueno Bank, considerado uno de los bancos más importantes de Paraguay, y resultó imputado por los delitos de lavado de activos, cohecho pasivo agravado, lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal. Bajo ese cuadro procesal abierto en los tribunales paraguayos, el Gobierno argentino formalizará el primer contacto presencial con la gestión de Alliana antes de regresar a Buenos Aires. (Agencia OPI Santa Cruz)