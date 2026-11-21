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La Fiscalía paraguaya designó a tres agentes en Asunción para indagar la presunta frustración de la persecución penal en el expediente del banco intervenido, horas después de que Rolón denunciara persecución ante la ONU.

El Ministerio Público de Paraguay inició en Asunción una investigación penal contra el exfiscal general Emiliano Rolón por la presunta frustración de la persecución y ejecución penal en las actuaciones vinculadas al intervenido Ueno Bank, según se informó de manera preliminar. La pesquisa se desprende del escándalo financiero que previamente derivó en la destitución por juicio político y posterior detención preventiva del expresidente Santiago Peña.

La apertura del expediente fiscal ocurrió pocas horas después de que Rolón presentara un reclamo formal ante la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar un presunto esquema de persecución jurídica en su contra. El exjefe de los fiscales había dimitido a su cargo días antes, luego de que un grupo de legisladores impulsara un pedido de juicio político cuestionando su actuación frente a las denuncias vinculadas con la entidad bancaria.

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En su presentación ante la instancia internacional, el exfuncionario advirtió sobre eventuales represalias institucionales y sostuvo que enfrenta una persecución penal impulsada por motivaciones políticas y mediáticas. Bajo ese argumento, reclamó seguimiento internacional sobre su situación procesal y solicitó que se exhorte al Estado paraguayo a resguardar el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia fiscal.

El Ministerio Público de Paraguay conformó un equipo de tres fiscales

Para sustanciar las diligencias contra el exfiscal general Emiliano Rolón, el Ministerio Público de Paraguay designó un equipo especial integrado por los agentes fiscales Francisco Santacruz, Julio Ortiz y Juan Guerrero. Los tres representantes del organismo acusador cumplen funciones en la ciudad de Asunción, jurisdicción donde quedará radicada la tramitación de la causa abierta tras la crisis institucional desatada en torno a Ueno Bank.

De acuerdo con el reporte oficial que no detalla aún imputaciones concretas ni plazos procesales para las primeras indagatorias, el equipo fiscal deberá determinar si existieron maniobras deliberadas para obstaculizar la persecución penal durante la gestión de Rolón frente a la investigación bancaria. (Agencia OPI Santa Cruz)