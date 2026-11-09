Fiscalía de Paraguay allanó mansión de Santiago Peña

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Medios paraguayos informaron el hallazgo de una bóveda oculta con sistema de reconocimiento de iris tras el operativo por presuntas irregularidades financieras vinculadas a Ueno Bank y préstamos millonarios.

La Fiscalía de Paraguay confirmó este domingo el allanamiento de una lujosa residencia del destituido expresidente Santiago Peña en la ciudad de San Bernardino, donde medios locales reportaron el hallazgo de una bóveda oculta detrás de una pared falsa. El procedimiento judicial integra las investigaciones por presuntas irregularidades vinculadas con Ueno Bank.

El Ministerio Público paraguayo informó mediante un comunicado en su página oficial que los fiscales Silvia González, Christian Benítez y Elena Fiore encabezaron el operativo en un inmueble situado en la zona de Ciervo Cuá, departamento de Cordillera. La diligencia responde a la causa titulada “Causa Ueno Bank: realizan allanamiento en inmueble del expresidente Santiago Peña en San Bernardino”.

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La institución precisó que el procedimiento forma parte de las actuaciones iniciadas tras la imputación de Peña por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, en calidad de autor. El comunicado oficial confirma el allanamiento para avanzar con las diligencias previstas, aunque omite mencionar el hallazgo de la bóveda.

Los diarios paraguayos ABC Color y Última Hora revelaron que durante la inspección se detectó una bóveda escondida detrás de una pared falsa. Según ABC Color, el compartimiento cuenta con un mecanismo de seguridad de origen israelí que incluiría un sistema de reconocimiento de iris, y difundió material audiovisual sobre la construcción del espacio. Hasta el momento no se informó oficialmente qué contiene la bóveda ni si los investigadores consiguieron abrirla.

Caso Ueno Bank investiga créditos y patrimonio de Peña

La propiedad de Santiago Peña en San Bernardino, localidad turística ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, posee aproximadamente 1.015 metros cuadrados construidos sobre un terreno de más de 5.000 metros cuadrados y está valuada en unos dos millones de dólares.

La residencia quedó bajo investigación por las operaciones crediticias utilizadas para financiar su construcción. Documentación citada por los diarios indica que Peña recibió dos préstamos simultáneos de Ueno Bank en mayo de 2024 por un monto superior a 3.500 millones de guaraníes (unos 560.000 USD), con cuotas mensuales previstas de unos 239 millones de guaraníes, cifra equivalente a varias veces su salario presidencial.

El allanamiento ocurrió después de la destitución de Peña mediante juicio político y su posterior detención, en medio de la crisis institucional y financiera provocada por el caso Ueno Bank. La Fiscalía paraguaya mantiene abiertas actuaciones sobre la administración de la entidad, el uso de fondos públicos y las operaciones financieras investigadas, mientras las autoridades todavía no informaron si el contenido de la bóveda tiene vinculación con los presuntos delitos. (Agencia OPI Santa Cruz)