Política

La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV

La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV - Foto: Presidencia
La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV - Foto: Presidencia
- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó los análisis parciales de la oposición sobre el discurso del papa León XIV y condicionó las mesas de conversación a resultados concretos.

El Gobierno nacional ratificó su disposición al diálogo tras los recientes pronunciamientos del papa León XIV en el Palacio Libertad, aunque cuestionó a los sectores de la oposición que intentan “apropiarse” de la figura papal. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fijó la postura oficial en declaraciones a la prensa realizadas en el Monumento a los Españoles.

Santilli rechazó los “análisis parciales” y la actitud de quienes pretenden “quedarse con una cuota del discurso” del Santo Padre para obtener ventajas de coyuntura. El funcionario nacional señaló que el mundo atraviesa complicaciones y enfrentamientos bélicos no queridos, por lo que consideró que la etapa actual exige reflexionar y escuchar sin utilizar políticamente la palabra vaticana.

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el diálogo resulta positivo únicamente cuando logra transformaciones reales y advirtió que en la Argentina se habló de consensos en múltiples oportunidades sin que nada se hiciera. El ministro coordinador sostuvo que las instancias de conversación deben servir para escuchar y entender, evitando la mezquindad de algunos dirigentes políticos tras experiencias previas que no funcionaron.

Pese a los contrapuntos con la dirigencia opositora por la interpretación del mensaje vaticano, el funcionario valoró el alcance integral de las definiciones del Pontífice. Santilli destacó que el Papa abordó temáticas como la corrupción, los recursos naturales, el trabajo del ser humano, el estudio y la educación, vinculando esos ejes con los valores judeocristianos y la doctrina de la Iglesia para justificar la buena recepción oficial.

El papa León XIV pidió límites al poder

El papa León XIV pronunció su mensaje en el Palacio Libertad durante el último domingo, donde llamó a defender la democracia y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia más allá de las diferencias. En su exposición ante los presentes, el Pontífice reclamó atención prioritaria para la educación, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados.

El pronunciamiento papal incluyó además un pedido explícito de “límites al poder” y asistencia para los trabajadores que no consiguen satisfacer sus necesidades básicas. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo nacional no informó convocatorias formales a mesas de diálogo tras las declaraciones de Santilli. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

El Papa León XIV en nuestro país - Foto: NA

La procesión de los cínicos. Besar el anillo pero ignorar el mensaje

Javier Milei respondió a León XIV con críticas al sistema político - Foto: Presidencia

Javier Milei respondió a León XIV con críticas al sistema político

León XIV reclamó límites al poder y defensa del trabajo ante Milei - Foto: NA

León XIV reclamó límites al poder y defensa del trabajo ante Milei

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

Comodoro Rivadavia recibe la 12ª edición de Expo Turismo

El Presidente Javier Milei - Foto: NA

Javier Milei registra un 66,4% de rechazo en encuesta nacional

El petróleo rozó los US$ 100 tras escalar 4,96% por conflictos bélicos

El petróleo cae más de 4% por señales de distensión en Medio Oriente

Ventas en supermercados y autoservicios se desploman en junio - Foto: NA

Ventas minoristas pymes cayeron 1,6% interanual en octubre