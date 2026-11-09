La Casa Rosada fija postura ante el reclamo del papa León XIV

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, cuestionó los análisis parciales de la oposición sobre el discurso del papa León XIV y condicionó las mesas de conversación a resultados concretos.

El Gobierno nacional ratificó su disposición al diálogo tras los recientes pronunciamientos del papa León XIV en el Palacio Libertad, aunque cuestionó a los sectores de la oposición que intentan “apropiarse” de la figura papal. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, fijó la postura oficial en declaraciones a la prensa realizadas en el Monumento a los Españoles.

Santilli rechazó los “análisis parciales” y la actitud de quienes pretenden “quedarse con una cuota del discurso” del Santo Padre para obtener ventajas de coyuntura. El funcionario nacional señaló que el mundo atraviesa complicaciones y enfrentamientos bélicos no queridos, por lo que consideró que la etapa actual exige reflexionar y escuchar sin utilizar políticamente la palabra vaticana.

- Publicidad -

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, afirmó que el diálogo resulta positivo únicamente cuando logra transformaciones reales y advirtió que en la Argentina se habló de consensos en múltiples oportunidades sin que nada se hiciera. El ministro coordinador sostuvo que las instancias de conversación deben servir para escuchar y entender, evitando la mezquindad de algunos dirigentes políticos tras experiencias previas que no funcionaron.

Pese a los contrapuntos con la dirigencia opositora por la interpretación del mensaje vaticano, el funcionario valoró el alcance integral de las definiciones del Pontífice. Santilli destacó que el Papa abordó temáticas como la corrupción, los recursos naturales, el trabajo del ser humano, el estudio y la educación, vinculando esos ejes con los valores judeocristianos y la doctrina de la Iglesia para justificar la buena recepción oficial.

El papa León XIV pidió límites al poder

El papa León XIV pronunció su mensaje en el Palacio Libertad durante el último domingo, donde llamó a defender la democracia y pidió fortalecer el diálogo y la convivencia más allá de las diferencias. En su exposición ante los presentes, el Pontífice reclamó atención prioritaria para la educación, la salud, las personas con discapacidad y los jubilados.

El pronunciamiento papal incluyó además un pedido explícito de “límites al poder” y asistencia para los trabajadores que no consiguen satisfacer sus necesidades básicas. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo nacional no informó convocatorias formales a mesas de diálogo tras las declaraciones de Santilli. (Agencia OPI Santa Cruz)