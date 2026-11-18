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El mandatario recibió el doctorado Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. Afirmó que el país amplió su comercio exterior del 10% al 30% del mundo y cuestionó la justicia social.

El presidente Javier Milei reivindicó los valores judeocristianos y defendió la desregulación económica junto a la apertura comercial como ejes centrales del Gobierno nacional “para sacar a la Argentina de la trampa de la pobreza”, al recibir el título de Doctor Honoris Causa. La distinción académica fue otorgada de manera conjunta por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel durante un simposio internacional conmemorativo por el 80° aniversario de los juicios de Núremberg, según se informó de manera preliminar tras la ceremonia.

Durante su disertación, el jefe de Estado enmarcó los resultados de su programa de gestión en la eliminación de trabas a la producción y cuestionó el concepto de justicia social entendido en términos redistributivos. Frente a autoridades universitarias e invitados, Milei afirmó: “Estamos aplicando buena teoría y está funcionando. No tengo dudas de que hemos ingresado en el siglo de oro liberal y la Argentina va a ser grande nuevamente”, al tiempo que definió el respeto por la vida, la libertad y la propiedad privada como incentivos indispensables para fomentar el ahorro y la inversión.

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El mandatario asistió al acto acompañado por una comitiva integrada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Economía, Luis Caputo. En el plano doctrinario de su exposición, Milei remarcó que “los valores que no son negociables son los judeocristianos” y sostuvo que la orientación económica del Ejecutivo busca ampliar el acceso a los mercados externos para sostener el crecimiento.

Las metas de apertura comercial

En el tramo económico de su discurso ante la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel, el presidente Javier Milei cuantificó la expansión comercial que atribuye a su gestión y fijó una meta de inserción internacional para los próximos años. El mandatario aseguró que el país triplicó su alcance externo desde el inicio de su mandato, aunque la exposición oficial no incluyó el desglose documental ni el listado de los convenios bilaterales o arancelarios comprendidos en ese cálculo.

Al detallar las cifras de intercambio exterior, Milei sostuvo: “Cuando llegamos solamente comerciábamos con el 10% del planeta, y ahora lo hacemos con el 30%. Hemos abierto más de 500 mercados y, si seguimos acordes a nuestro plan, para el año 2031 estaremos comercializando con el 90% del mundo”. En esa misma línea argumental, el titular del Poder Ejecutivo remarcó que esa apertura “va a generar un proceso de competencia” mediante el cual la economía local logrará incrementar sus niveles de productividad.

La ceremonia de entrega del Doctorado Honoris Causa a Javier Milei estuvo encabezada por el presidente de la Universidad de Belgrano, José Ghioldi, el rector del Instituto Universitario Isaac Abarbanel, rabino Ariel Stofenmacher, y el presidente de la Fundación Universidad de Belgrano, Julio Baigorria. En la apertura institucional del encuentro, Ghioldi destacó que el mandatario “no llega a esta universidad como un visitante, sino como uno de los nuestros” y señaló que la distinción expresa un “reconocimiento de parte de dos universidades que hoy se encuentran unidas por aquello que considero esencial: el conocimiento, la libertad de pensamiento y el debate de ideas”.

A su turno, el rabino Ariel Stofenmacher advirtió que “en un mundo donde el antisemitismo crece, la discriminación y la intolerancia aumentan”, y agradeció a Milei por “su coherencia y por la claridad con la que ha sostenido esta causa dentro y fuera del país”. Finalmente, Julio Baigorria afirmó que el título académico “reconoce las convicciones que ha sabido defender” y valoró “su firme compromiso en la lucha contra el antisemitismo y el terrorismo internacional, su impulso a la ley de juicio en ausencia y su defensa en la memoria del Holocausto”. (Agencia OPI Santa Cruz)