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El titular del gremio municipal, Hugo Ochova, cuestionó que el legislador abordara la crisis en declaraciones radiales sin acercarse al piquete. Los trabajadores exigen al intendente Darío Menna una oferta salarial concreta.

El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Río Turbio, Hugo Ochova, cuestionó este martes la falta de diálogo de los representantes legislativos de la Cuenca Carbonífera en medio de una huelga que supera los 100 días. El dirigente apuntó directamente contra el diputado por el pueblo de Río Turbio, Carlos Godoy, por no acercarse a la ruta a conversar con los empleados que sostienen el reclamo salarial.

La protesta gremial se expresa mediante cortes de ruta intermitentes desarrollados entre las 8:00 y las 18:00, con bloqueos que se extienden por aproximadamente dos horas cada uno. Ochova reprochó que Godoy se refiriera a la crisis financiera comunal en declaraciones radiales pero evitara asistir al lugar donde los operarios mantienen la medida de fuerza desde hace más de tres meses.

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El eje de la demanda sindical apunta al Ejecutivo local, encabezado por el intendente Darío Menna, a quien los trabajadores exigen la reapertura inmediata de la mesa de negociación y una propuesta salarial concreta para compensar el deterioro de los haberes. Frente a la ausencia de respuestas del Ejecutivo comunal, la conducción del SOEM reclamó que los diputados de la región se presenten en el piquete para escuchar de primera mano los planteos del sector.

Propuesta de Carlos Godoy sobre coparticipación

Para destrabar el conflicto salarial de los trabajadores municipales de Río Turbio, el diputado Carlos Godoy propuso debatir una nueva ley de coparticipación provincial y evaluar el reparto del 50% del Fondo UNIRSE entre los distintos municipios de Santa Cruz. El legislador planteó estas alternativas como vías estructurales de financiamiento para atender la crisis económica que atraviesa la administración comunal de la Cuenca Carbonífera.

La iniciativa legislativa expuesta por Godoy busca modificar el esquema de distribución de recursos provinciales hacia las comunas, mientras la dirigencia del SOEM sostiene que la prioridad inmediata pasa por la presencia territorial de los representantes políticos en la ruta y una convocatoria paritaria formal por parte de Darío Menna. Con los bloqueos vigentes de dos horas en la franja diurna, los empleados comunales mantienen la protesta sin resolución salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)