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El informe de Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del INDEC ubica al distrito como segundo exportador patagónico detrás de Neuquén. Los metales preciosos lideran los envíos frente al petróleo crudo y la pesca.

La provincia de Santa Cruz totalizó exportaciones por 2.150 millones de dólares durante el primer semestre de 2026, según el informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese volumen de ventas externas, el distrito explicó el 24,4% de los 8.808 millones de dólares colocados por la Región Patagonia en el exterior y se ubicó como la segunda jurisdicción exportadora del sur argentino detrás de Neuquén (48,9%).

El desempeño patagónico registró un incremento interanual del 51,7% en los primeros seis meses de 2026, duplicando el ritmo de expansión del 24,6% observado en el total nacional de 49.511 millones de dólares, conforme al desglose sectorial difundido por DataPortuaria. Dentro de Santa Cruz, el complejo de piedras y metales preciosos —integrado por oro y plata— explicó el 75% de los envíos al mercado internacional, según consignó Poder Local, sin que el reporte oficial detalla los montos nominales desagregados del 25% restante.

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La evolución semestral consolida la trayectoria registrada en el balance anual de 2025, período en el que las colocaciones externas de Santa Cruz alcanzaron los 2.953 millones de dólares tras crecer un 30,2% respecto de 2024. De acuerdo con la serie oficial del INDEC citada por DataPortuaria, ese flujo comercial se sostuvo sobre tres pilares primarios: oro y plata, petróleo crudo y pescados y mariscos sin elaborar.

Concentración extractiva y vulnerabilidad fiscal en Santa Cruz

Las estadísticas del informe Origen Provincial de las Exportaciones (OPEX) del INDEC correspondientes al primer semestre de 2026 exponen en Santa Cruz una marcada brecha entre la capacidad generadora de divisas de los recursos naturales y la fragilidad del entramado laboral y fiscal interno. Mientras la minería metalífera, los hidrocarburos y la captura marítima impulsan el saldo comercial externo, la estructura productiva provincial mantiene una fuerte dependencia de actividades extractivas.

La concentración de las exportaciones de Santa Cruz en materias primas no renovables sujeta tanto la recaudación de las cuentas provinciales como la operatoria de los puertos atlánticos a la evolución de las cotizaciones internacionales de los commodities y a las decisiones de inversión de las compañías operadoras. (Agencia OPI Santa Cruz)