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Los procedimientos se desplegaron desde las 6:00 en seis barrios de Caleta Olivia por orden del juez Marcos Pérez Soruco. Incautaron una camioneta que habría dado apoyo logístico en el hecho del 10 de noviembre.

La Policía de Santa Cruz detuvo este miércoles a una persona presuntamente vinculada con el ataque a tiros contra el edificio del medio El Caletense, tras ejecutar una serie de allanamientos en Caleta Olivia. Los procedimientos comenzaron a las 6:00 por orden del juez de instrucción Marcos Pérez Soruco e incluyeron el secuestro de una camioneta que habría sido utilizada como vehículo de apoyo logístico durante la agresión armada perpetrada el 10 de noviembre.

El rodado incautado permanecía estacionado en el patio de una vivienda del barrio Güemes, mientras que los restantes operativos policiales se desplegaron de manera simultánea en inmuebles de los barrios 2 de Abril, 8 de Junio, Rotary 23, Jardín y César Campos. La investigación judicial mantiene bajo reserva la identidad del detenido y no precisa aún la imputación penal formal en el expediente.

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En paralelo a la aprehensión ejecutada en Caleta Olivia, los investigadores policiales trabajan para localizar la motocicleta en la que se desplazaban los atacantes del medio de comunicación y concretar la captura de los dos presuntos autores de los disparos, quienes ya estarían identificados en la causa supervisada por el ministro de Seguridad de Santa Cruz, Pedro Pródromos, y el jefe de la División de Investigaciones (DDI) zona norte, Pablo Méndez. (Agencia OPI Santa Cruz)