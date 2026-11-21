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El episodio ocurrió cuando faltaban 15 minutos para liberar el tránsito en el piquete salarial del SOEM; las víctimas ingresaron al Hospital Zonal con traumatismos y el automovilista quedó detenido tras la denuncia policial.

Ocho trabajadoras municipales resultaron atropelladas en Río Turbio durante un corte de ruta impulsado por el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) en reclamo de respuestas salariales, según se informó de manera preliminar. El hecho ocurrió cuando el conductor de una camioneta intentó atravesar el piquete y embistió a las manifestantes cuando restaban aproximadamente 15 minutos para la habilitación programada del tránsito.

Atropellaron a ocho trabajadoras municipales en un corte de ruta en Río Turbio

De acuerdo con el relato de la secretaria adjunta del SOEM, Johana Gramajo, el automovilista amenazó con avanzar sobre el grupo antes de acelerar y provocar que varias trabajadoras cayeran sobre la calzada. Las ocho empleadas debieron ser trasladadas al Hospital Zonal de Río Turbio con diversos golpes y lesiones localizadas principalmente en las caderas y las rodillas.

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El secretario general del sindicato municipal, Hugo Ochova, precisó que una de las trabajadoras atropelladas sufrió además una descompensación mientras aguardaba ser asistida en el centro de salud. Tras el episodio, la conducción gremial radicó la denuncia policial correspondiente y confirmó que el conductor de la camioneta quedó detenido a disposición de las actuaciones en curso, sin que el reporte oficial detalle la identidad del imputado ni el juzgado interviniente.

El SOEM de Río Turbio responsabilizó al Ejecutivo municipal

Tanto el secretario general Hugo Ochova como la secretaria adjunta Johana Gramajo repudiaron la agresión sufrida en Río Turbio y señalaron que el episodio expresa una escalada de violencia que el gremio venía advirtiendo durante las medidas de fuerza. En esa línea, la dirigencia del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) responsabilizó de manera directa al Ejecutivo municipal, al Gobierno de la Provincia de Santa Cruz y a los diputados de la Cuenca Carbonífera por la falta de soluciones ante un conflicto salarial que acumula cerca de cuatro meses sin resolución.

Respecto a la continuidad del plan de lucha en Río Turbio, Gramajo confirmó que la organización sindical resolvió modificar la modalidad de protesta a partir del martes, implementando bloqueos programados en la franja horaria de 12 a 19 horas bajo un cronograma fijo para permitir la organización de la circulación de los vecinos de la localidad. (Agencia OPI Santa Cruz)