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La emergencia se activó cerca de las 21:20 del viernes 21 de noviembre mediante una alerta satelital y el aviso de un caminante, movilizando a brigadistas, gendarmes y personal sanitario hasta la madrugada.

Un operativo nocturno de rescate desplegado en la zona norte del Parque Nacional Los Glaciares, en la localidad de El Chaltén, permitió evacuar a una turista canadiense de 24 años que sufrió una lesión inestable en una pierna y un tobillo mientras descendía por la senda hacia Laguna de los Tres.

La emergencia comenzó el viernes 21 de noviembre alrededor de las 21:20 horas, momento en que ingresaron dos alertas casi simultáneas sobre una persona imposibilitada de caminar a la altura del kilómetro 9 del sendero al cerro Fitz Roy. El reporte ingresó por medio de un dispositivo satelital InReach, canalizado a través de Defensa Civil, y en paralelo mediante un caminante que se acercó hasta el campamento Poincenot para advertir sobre el incidente.

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Tras confirmarse la ubicación de la joven, dos brigadistas integraron el primer grupo de contacto y iniciaron el ascenso hacia el punto del accidente. De forma simultánea, una campamentera de la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares llegó hasta el lugar donde permanecía la turista para asistirla con abrigo, una bebida caliente y recabar información precisa sobre su cuadro físico.

Evacuación nocturna con Parques Nacionales y Gendarmería

Al constatar que la turista canadiense de 24 años había resbalado durante el descenso y presentaba una lesión inestable que le impedía desplazarse por sus propios medios en El Chaltén, los equipos de emergencia dispusieron su traslado en camilla. Para ejecutar la extracción nocturna, se conformó un segundo grupo de rescate integrado por seis trabajadores de Parques Nacionales y tres efectivos de Gendarmería Nacional.

La evacuación se prolongó durante casi siete horas en horario nocturno a lo largo de uno de los circuitos de trekking más transitados del área protegida. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, las cuadrillas arribaron con la paciente hasta la cabecera del sendero, donde aguardaba una ambulancia que concretó su derivación al Puesto Sanitario de El Chaltén para recibir atención médica. (Agencia OPI Santa Cruz)