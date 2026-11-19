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El Ejecutivo enviará a la Legislatura un proyecto de ley para elevar la partida de Educación de $835 mil millones a $1,31 billones. La medida fue comunicada en Casa de Gobierno ante los cinco gremios del sector.

El gobernador de la provincia del Chubut, Ignacio Torres, anunció este lunes en Rawson que el Poder Ejecutivo impulsa el pago de un “tercer aguinaldo” destinado a docentes y auxiliares de la educación, cuya liquidación podría concretarse durante marzo de 2027. Para habilitar la erogación, la administración provincial enviará a la Legislatura del Chubut un proyecto de ley orientado a incrementar el presupuesto del área educativa en un 64% nominal.

De acuerdo con las cifras oficiales difundidas tras la reunión en Casa de Gobierno, la iniciativa parlamentaria prevé elevar los recursos asignados al Ministerio de Educación de $835 mil millones a $1,31 billones. El anuncio oficial no detalla hasta el momento el texto del articulado, las fuentes de financiamiento tributario ni el monto individual que percibirá cada agente en concepto de esa liquidación adicional.

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Durante el encuentro con las entidades sindicales, Torres señaló que el objetivo del Ejecutivo consiste en garantizar el pago del complemento salarial en marzo de 2027 para todo el personal docente y auxiliar de la provincia, al tiempo que sostuvo la continuidad de un Plan Intensivo de Infraestructura Escolar con prioridad en los establecimientos rurales del territorio chubutense.

Participación de los gremios educativos

La convocatoria encabezada por Ignacio Torres en Casa de Gobierno de Rawson contó con la presencia del ministro de Educación del Chubut, José Luis Punta, y de las conducciones de las cinco organizaciones sindicales del sector. En representación de los trabajadores asistieron Tomás Montenegro y Martín Pena por la Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECh); Luis Paredes por la Unión Docentes Argentinos (UDA); Paula Parotti y Mariela Goncalvez por el Sindicato de Trabajadores de la Educación (SITRAED); Rodrigo Blando y Lucas Vidal por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET); y Mónica Balmaceda y Daniela Deve por el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

Al término de la audiencia entre el Ministerio de Educación y los gremios chubutenses, el ministro José Luis Punta afirmó que el anuncio oficial representa “un reconocimiento al rol de los trabajadores y de toda la escuela pública en la sociedad chubutense”. La implementación efectiva del refuerzo salarial queda ahora supeditada al ingreso formal y a la aprobación del proyecto de ampliación presupuestaria en la Legislatura del Chubut. (Agencia OPI Chubut)