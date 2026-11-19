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Un relevamiento nacional de 4.000 casos realizado en octubre de 2026 por QSocial indica que el 84% de los consultados recortó gastos para llegar a fin de mes y el 65% no percibe mejoras económicas.

El 75% de los argentinos prefiere que la economía se reactive y genere más empleo aun a costa de un repunte inflacionario, frente a apenas el 17% que prioriza la desaceleración de los precios sin recuperación de la actividad, según el Monitor Económico de la consultora QSocial. El estudio, realizado durante octubre de 2026 sobre una muestra nacional online de 4.000 casos —con un margen de error de ±1,6 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%—, forma parte de la serie ‘El dato de la semana’ y expone un 7% de encuestados que no supo definir postura para los próximos dos años.

El desglose por identidad política del informe de QSocial muestra que la demanda por recuperar el nivel de actividad atraviesa a todos los segmentos electorales. La opción por el crecimiento y el empleo alcanza al 100% de los votantes del PJ-kirchnerismo, al 80% de los simpatizantes del PRO y al 71% de los independientes, mientras que entre los electores del presidente Javier Milei llega al 56%, contra un 31% que privilegia el descenso de la inflación y un 13% sin definición.

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Esa inclinación hacia la reactivación dentro del electorado oficialista coexiste con expectativas favorables sobre el mediano plazo en la medición de octubre de 2026. De acuerdo con los registros del Monitor Económico, el 53% de los votantes de Milei evalúa de manera positiva la marcha de la economía y el 82% proyecta que su situación estará mejor dentro de un año.

Percepción de precios y expectativas inflacionarias

El relevamiento de la consultora QSocial correspondiente a octubre de 2026 indica que el 77% de los consultados percibió aumentos significativos o considerables de precios durante el último mes, lo que marca una brecha entre las estadísticas oficiales de desaceleración y el consumo cotidiano. Esa percepción de suba alcanza al 92% entre los votantes del PJ-kirchnerismo, al 85% tanto en el electorado del PRO como entre los independientes, y desciende al 45% entre los seguidores de Javier Milei.

En cuanto a la evolución prevista para los próximos meses, el 55% de la muestra nacional estima que la inflación volverá a subir, el 26% considera que se mantendrá estable y solo el 14% proyecta una reducción. El corte partidario del estudio refleja que ninguno de los votantes del PJ-kirchnerismo espera una baja de precios, proporción que se ubica en el 4% dentro del PRO, el 11% en los independientes y el 35% entre los simpatizantes oficialistas.

Recorte de gastos familiares

Los indicadores de ingreso disponible recopilados por QSocial en octubre de 2026 muestran que el 84% de los encuestados debió recortar gastos para llegar a fin de mes y que el 65% no observa mejoras ni en la economía nacional ni en su situación personal. En el mismo cuadro, un 20% reconoce avances macroeconómicos que todavía no impactan en sus ingresos y apenas un 13% afirma experimentar una mejora concreta en su economía doméstica.

Asimismo, el 65% de los participantes sostiene que las personas de su condición pierden con el rumbo económico vigente, una valoración que trepa al 74% entre los votantes del PRO y al 71% entre los independientes. El presidente de QSocial, Rafael Prieto, y el director de Opinión Pública, Lucas Klobovs, concluyeron en el reporte que la desaceleración inflacionaria reivindicada por el Ejecutivo no se traduce de manera suficiente en la economía diaria, motivo por el cual tres de cada cuatro argentinos aceptarían mayor inflación a cambio de reactivación y empleo. (Agencia OPI Santa Cruz)