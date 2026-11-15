El 67,7% de los hogares argentinos no supera el día 20 con sus ingresos

- Publicidad -

El 59,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses y tres de cada cuatro endeudados destinaron el crédito a pagar alimentos, salud o tarifas.

Un relevamiento del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora determinó que el 67,7% de los hogares argentinos no logra superar el día 20 del mes con sus ingresos corrientes, al corte de la última medición correspondiente a octubre. El informe estadístico precisa que apenas el 31,1% de los encuestados alcanza a cubrir sus gastos hasta fin de mes y solo un 7,5% conserva margen para ahorrar.

El desglose de los plazos de liquidez familiar elaborado por Zentrix Consultora muestra que el 14,9% de la población agota la totalidad de sus ingresos antes del día 10, mientras que el 35,3% se queda sin fondos a más tardar el día 15. Frente a estas mediciones difundidas previamente, el presidente Javier Milei había cuestionado la veracidad del indicador al plantear públicamente cómo hacen los ciudadanos para vivir diez días sin comer ni beber si se quedan sin dinero el día 20.

- Publicidad -

La pérdida del poder adquisitivo impacta de forma desigual según la escala socioeconómica y etaria relevada en el estudio. En los sectores de clase baja, el 82,4% no supera el día 20 con sus haberes, el 43,8% agota su presupuesto antes del día 15 y ningún encuestado declaró capacidad de ahorro, mientras que entre los menores de 40 años el 75% tampoco logra traspasar el día 20 y apenas el 2,1% ahorra.

La clase media aceleró su deterioro

La clase media concentró la mayor caída intermensual en la duración de sus ingresos según los datos comparativos del Monitor de Opinión Pública (MOP) de Zentrix Consultora. La proporción de hogares de este segmento que no logra superar el día 20 del mes escaló del 51,4% registrado en septiembre al 60,6% en octubre, lo que representa un salto de 9,2 puntos porcentuales en treinta días.

Para compensar el agotamiento anticipado de los salarios, el financiamiento familiar funciona como mecanismo de cobertura ante gastos corrientes y no para consumo durable. El 59,4% de los consultados contrajo algún tipo de crédito o deuda durante los últimos seis meses, y dentro de ese universo el 57,7% utilizó los fondos para pagar alimentos y salud, sumado a un 18,3% que los destinó a cancelar tarifas y servicios públicos, concentrando un 76% del endeudamiento en la subsistencia básica.

El salario pierde frente a la inflación del INDEC

El 80,6% de los encuestados por Zentrix Consultora afirmó que sus ingresos pierden capacidad de compra frente a la evolución de los precios, una percepción que atraviesa el espectro político al reunir al 95,2% de los votantes opositores y al 59% de quienes respaldan al oficialismo. El reporte señala que la discusión económica actual dejó de centrarse únicamente en el monto nominal percibido para enfocarse en la cantidad de días que alcanza el dinero.

En paralelo, el 69,6% de los participantes manifestó que el índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) no refleja la variación de precios que afrontan en su vida cotidiana. El documento técnico atribuye esta brecha estadística a que el organismo oficial mantiene ponderaciones basadas en la estructura de gasto de 2004/05, subestimando el peso real que insumen actualmente las tarifas y los servicios en los presupuestos familiares. (Agencia OPI Santa Cruz)