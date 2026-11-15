Irán reportó el hundimiento de un superpetrolero

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El buque transportaba más de dos millones de barriles de crudo e impactó contra minas navales en el estrecho de Ormuz, según el parte militar iraní aún sin verificación independiente.

La Guardia Revolucionaria de Irán informó este domingo que un superpetrolero cargado con más de dos millones de barriles de crudo se hundió en el sur del golfo Pérsico tras chocar contra minas navales. De acuerdo con el comunicado de la fuerza militar de Irán, dos petroleros sufrieron fuertes explosiones e incendios mientras navegaban con sus sistemas de identificación y posicionamiento apagados por una ruta meridional del estrecho de Ormuz que Teherán considera no autorizada.

Las autoridades iraníes emitieron una advertencia dirigida a pescadores y otras embarcaciones que operan en la zona ante el riesgo de colisionar con los restos sumergidos del navío. Hasta el momento, el parte oficial no difundió la identidad ni la bandera de los buques afectados, ni precisó si se registraron muertos, heridos o cuál es la situación de los tripulantes, mientras que la versión sobre las circunstancias del hundimiento no pudo ser verificada de manera independiente.

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Reportes marítimos en el estrecho de Ormuz

Previamente, la organización Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO) había reportado un ataque contra un petrolero en las cercanías de Khasab, en Omán, a partir de una notificación recibida de las autoridades marítimas de la India. Ese organismo británico señaló que la embarcación fue atacada mientras avanzaba hacia el este por el golfo Pérsico, antes de ingresar al estrecho de Ormuz, aunque no identificó responsables ni confirmó vínculo alguno con los hechos comunicados por Teherán.

El sábado, las autoridades iraníes habían reportado al menos cinco siniestros con embarcaciones en el área, ayer tres petroleros sufrieron incendios por impacto de minas navales antes de conocerse el hundimiento. Irán mantiene restringido el tránsito en Ormuz desde el inicio de la guerra el 28 de febrero, frente al cerco naval que sostiene Estados Unidos sobre los puertos iraníes, y la Organización Marítima Internacional confirmó 134 incidentes marítimos en el paso que une los golfos Pérsico y de Omán y otras aguas de Medio Oriente hasta el 11 de noviembre. (Agencia OPI Santa Cruz)