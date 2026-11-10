Trump ve un impulso positivo para cerrar el conflicto con Irán

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El mandatario estadounidense recibió al primer ministro de Qatar en la Casa Blanca, ratificó la Operación Puerta de Hierro y chocó con el diagnóstico previo del secretario de Estado Marco Rubio sobre el estancamiento de las negociaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este lunes que existe un “impulso positivo” hacia el fin del conflicto entre Estados Unidos e Irán, tras reunirse en la Casa Blanca con el primer ministro y titular de Relaciones Exteriores de Qatar, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani.

El respaldo regional al bloqueo contra Irán

Estados Unidos cuenta con el respaldo de Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Kuwait y otros países de la región para sostener el actual bloqueo naval contra Irán. Según escribió Trump en su red social Truth Social, estas naciones también acompañan la recién lanzada Operación Puerta de Hierro, diseñada para restringir las rutas terrestres de suministro iraníes.

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El mandatario norteamericano aseguró que todos esos gobiernos “preferirían mantener el statu quo” y coinciden en que Irán no puede obtener un arma nuclear, una condición que calificó como “no negociable”. Frente a estos señalamientos, Irán ha reiterado en numerosas ocasiones que su programa nuclear tiene fines exclusivamente pacíficos.

Contraste diplomático y advertencia militar

La Casa Blanca mantiene la advertencia de nuevas acciones militares si cambian las condiciones en Medio Oriente, aunque Trump consideró poco probable la reanudación de ataques contra Irán. “Si se produce algún cambio en los acontecimientos en Medio Oriente, Estados Unidos está ‘preparado y listo’ para actuar”, sostuvo el presidente, quien luego aclaró: “Sin embargo, en este momento, eso parece bastante improbable”.

Durante una rueda de prensa celebrada este lunes en la sede presidencial, Trump aseguró que “Irán, desde el punto de vista militar, está prácticamente acabado” y agregó que “en este momento, emprender acciones militares no parece muy necesario”. Estas declaraciones contrastan con lo expresado el domingo por el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien afirmó que los esfuerzos diplomáticos habían logrado pocos avances y que no se vislumbraba un avance decisivo en las negociaciones. (Agencia OPI Santa Cruz)