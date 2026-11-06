Donald Trump anticipó un acuerdo entre Rusia y Ucrania

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Tras reunirse en la Casa Blanca con el enviado del presidente ruso, Kirill Dmitriev, Washington coordinó gestiones en Bruselas con la OTAN y fijó conversaciones en Abu Dabi para el 10 y 11 de noviembre.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en declaraciones públicas recientes que pronto podría alcanzarse “un gran acuerdo” para poner fin al conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Tras mantener un encuentro reservado en la Casa Blanca con Kirill Dmitriev, enviado especial del mandatario ruso Vladimir Putin, el mandatario estadounidense sostuvo que el entendimiento abarcará más que el territorio ucraniano e involucrará a todo el continente europeo.

Donald Trump proyectó un acuerdo continental

Donald Trump confirmó a los periodistas en la Casa Blanca que las tratativas para finalizar la guerra abarcarán a todo el continente. El mandatario estadounidense afirmó que “Será un gran acuerdo, y abarcará más que solo a Ucrania”, agregando luego: “podría incluso decir que involucrará a toda Europa. Será un acuerdo grande y magnífico, y todos quedarán encantados”. El presidente norteamericano no explicó en qué consistiría el acuerdo propuesto ni qué países estarían involucrados, reconociendo además que no concretó reuniones con los representantes de Ucrania que visitaban Washington durante esa misma jornada.

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Dmitriev y funcionarios ucranianos asistieron en la sede gubernamental a un evento organizado por la primera dama estadounidense, Melania Trump, convocado para reconocer su papel en la facilitación de un alto el fuego de seis días en la ciudad ucraniana de Oleshky, bajo control ruso, medida que permitió la evacuación de cientos de civiles. De acuerdo con la agencia de noticias Xinhua, el diálogo bilateral que Trump mantuvo por separado con Dmitriev abrió interrogantes sobre si Washington y Moscú negocian un pacto de seguridad sin intervención directa de Kiev.

Jared Kushner, yerno y enviado de Donald Trump, encabezó en Bruselas reuniones de trabajo con representantes de Ucrania, la OTAN y delegaciones de Europa para abordar la seguridad continental. La ronda diplomática examinó la situación a partir de lo que el delegado estadounidense describió como “garantías de seguridad para Ucrania y una arquitectura de seguridad europea más amplia”. El encuentro en Bruselas procuró incluir a los socios occidentales y a las autoridades ucranianas en las conversaciones vinculadas con el conflicto que involucra a la Federación Rusa.

Con la mediación directa de Estados Unidos, representantes gubernamentales de Rusia y Ucrania conversarán formalmente los días 10 y 11 de noviembre en Abu Dabi. (Agencia OPI Santa Cruz)