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Universidad de Winston-Salem sufrió dos tiroteos

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Las autoridades cerraron temporalmente el campus tras los incidentes ocurridos durante el fin de semana de exalumnos, reforzaron la custodia policial en la zona y aún no informaron detenciones.

Una persona murió y otras tres resultaron heridas tras registrarse dos tiroteos distintos en el campus de la Universidad Estatal de Winston-Salem, ubicada en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos, según informó recientemente la Policía. Los hechos ocurrieron mientras la institución educativa celebraba su tradicional fin de semana de “regreso a casa” de los exalumnos.

Durante una conferencia de prensa, el jefe adjunto de la Policía, Jason Swaim, perteneciente al Departamento de Policía de Winston-Salem, declaró que todavía no resulta claro si ambos episodios violentos guardan relación entre sí. El funcionario explicó que la investigación policial permanece en sus primeras etapas para determinar las circunstancias de lo ocurrido dentro del predio universitario.

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Poco después de los incidentes, las autoridades dispusieron el cierre preventivo del campus por razones de seguridad, una medida que fue levantada horas más tarde. En paralelo al restablecimiento de la circulación, las fuerzas de seguridad anunciaron un refuerzo de la custodia tanto en el interior como en los alrededores de la universidad.

Hasta el momento de la comunicación oficial brindada por el departamento policial, las autoridades no habían anunciado arrestos vinculados con ninguno de los dos tiroteos. (Agencia OPI Santa Cruz)

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