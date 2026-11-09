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(Por: Rubén Lasagno) – La llegada del Papa León XIV a la Argentina funciona como un lente de aumento sobre las contradicciones estructurales de la dirigencia política, exponiendo la tensión entre la retórica espiritual y la (mala) praxis gubernamental.

En este escenario, tanto el gobierno nacional de Javier Milei como los mandatarios provinciales y particularmente el gobernador de Santa Cruz Claudio Vidal, por estos días protagonizan una escenificación donde la búsqueda de legitimidad choca de frente con las advertencias del Vaticano sobre la desigualdad y el rol del Estado.

El gobierno nacional enfrenta el complejo desafío de conciliar su programa económico de corte libertario con la Doctrina Social de la Iglesia. Mientras el presidente Milei implementa un modelo de libre mercado irrestricto, visto por sus críticos como un experimento extremo o un “tubo de ensayo” económico, el discurso papal advierte explícitamente que la economía debe “estar al servicio de las personas” y cuestiona la premisa de que el mercado por sí solo puede erradicar la pobreza.

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Frente al riesgo político de que estas críticas papales deslegitimen el costo social del ajuste, el oficialismo nacional adopta una estrategia de contención y pragmatismo.

La recepción en el Palacio Libertad y los inéditos elogios de Milei a la figura de su antecesor, el papa Francisco, evidencian un esfuerzo por neutralizar las diferencias ideológicas y evitar quedar expuesto ante una figura con enorme peso popular.

La foto institucional, sin duda, busca proyectar tolerancia y unidad, eclipsando por un momento la profunda colisión entre el ideario de las “fuerzas del cielo y del mercado” y el reclamo pontificio contra la exclusión.

¿Y por casa, cómo andamos?

En paralelo, el viaje del gobernador Claudio Vidal a Buenos Aires ejemplifica la dinámica de las administraciones provinciales en esta búsqueda de capital simbólico que hacen los jefes provinciales como si esto le pusiera una pátina de aprobación papal a sus desastres económico, financieros, sociales y moral.

Santa Cruz, una provincia rica en recursos naturales pero históricamente atravesada por crisis administrativas, pobreza y demandas sociales, representa el núcleo de la paradoja que señala el pontífice sobre la mala distribución de la riqueza, sin embargo, Vidal se alinea a la convocatoria nacional y se posiciona en primera fila, declarándose “emocionado” por un mensaje papal que, según sus propias palabras y olvidando su origen K, su gobierno con 95% de kirchnerista y con prácticas aún peores, “cuestionó la política del pasado y la política actual” (¿?).

Este accionar encarna lo que el filósofo Peter Sloterdijk define como “razón cínica“: la dirigencia aplaude el reto moral que expone sus propias falencias.

Vidal asume públicamente el discurso de protección a los vulnerables que predica el Papa, utilizándolo como un escudo discursivo; al mostrarse receptivo al reproche, intenta disociarse de su responsabilidad directa sobre la decadencia administrativa o la pobreza en esta provincia, transformando la interpelación ética del pontífice en una simple herramienta de “lavado moral“.

Al final, la cumbre entre el poder político argentino y la máxima autoridad eclesiástica cristaliza una hipocresía sistémica de la cual no se salva nadie. Solo basta leer o escuchar lo que dice Santilli, para resumir ese concepto de cinismo sin desperdicio.

La dirigencia acude masivamente a besar el anillo y escuchar reprochesno para transformar su forma de administrar la cosa pública o frenar la inequidad, sino para garantizarse la foto de la supervivencia.

Utilizan la figura papal para mitigar el impacto de modelos económicos excluyentes o gestiones provinciales colapsadas, demostrando que en el teatro de la política contemporánea, la imagen de redención siempre pesa más que la justicia efectiva y la hipocresía institucionalizadas es una moneda común y corriente que utilizan los demagogos de turnos en cualquier punto del país en el que se ubiquen.

El anillo y la guillotina social

A estas alturas, luego de ver las imágenes de los políticos nacionales y provinciales, debo decir que la casta política ha elegido la escena nacional con el Papa como un teatro de lavado moral, lo que podríamos llamar “una indulgencia de plástico”.

Lo hace Mieli, Karina y sus funcionarios y también lo hacen los gobernadores, incluyendo (y por sobre todo) Claudio Vidal de nuestra provincia o lo escuchamos en palabras de un empobrecedor de la función pública como el intendente Pablo Grasso, que habla como un cristiano de pura cepa, pero en el fondo usa al papa para ocultar sus miserias y las que ocasionan con su mala gestión, como tantos otros.

En el fondo, todos ellos le tienen miedo al sermón. Tiemblan antes lo que pueda decir el sumo pontífice, porque saben de antemano que se van a ver reflejados en la crítica social, en la falta de empatía que seguramente va a soltar el Papa y la necesidad de humanizar la política y no usarla como plataforma de enriquecimiento personal, como sistemáticamente hacen.

Y en este aspecto, resaltado con minuciosidad de León, Santa Cruz es un laboratorio y confronta el capitalismo brutal de Mieli y la obediencia incondicional de Vidal, con la doctrina papal. Así aparecen los “ajustes sin culpa” que propicia La Libertad Avanza sobre el hambre del pueblo, la destrucción del empleo y el enriquecimiento de los amigos, mientras Milei nos promete que “hay que aguantar para ver la luz porque fueron 30 años de desastre financiero y económico”, lo cual nos lleva a interpretar que “necesita” varios periodos más de gobierno para hacer de la Argentina un vergel. Más cínico y corrupto, imposible.

Es la típica estrategia del “ajuste sin culpa” y el presidente lo usa para silenciar el reproche del Vaticano. Es, de alguna manera una “bendición forzada” que usa el presidente para reflejarse en el espejo del Papa, casi como la búsqueda de la redención forzada por parte de las fuerzas del Mercado y un pánico escénico indisimulable del todos los oficialismos al mensaje social

Santa Cruz entra en la ecuación papal

Se me ocurren decenas de títulos para describir la hipocresía del gobernador Claudio Vidal y todos los políticos que desde Santa Cruz fueron a besar el añillo o hablan desde acá como si fueran los redentores de la justicia social.

El caso de Vidal es paradigmático. Lleva tres años de gestión y no ha parado el saqueo de riquezas, pero le echa la culpa “a los anteriores” de las actuales condiciones, lo cual no deja de ser verdad, en partes, pero él particularmente, no hizo nada para revertirlo.

El gobernador es prácticamente un aplaudidor de su propio fracaso, frente al reproche generalizados que hace el Papa a la clase política por ignorar a la justicia social y es ahí, en esa asimetría que plantea León, donde Santa Cruz calza perfecto en el ejemplo como un tetris: recursos dilapidados, pobreza social franciscana en un mapa muy amplio con escasos 350 mil habitantes, el cinismo político y los funcionarios que dejan la posta y se van llenos de plata y los que llegan que se prepararon para revertirlo, colapsan a sus mismo defectos y ambiciones inmorales cuando se ven ante las cajas, la facilidades que les da un sistema de encubrimiento asegurado y la justicia que siempre, indefectiblemente, se adapta al poder de turno. (Agencia OPI Santa Cruz)