Economía y Finanzas

El petróleo cae más de 4% por señales de distensión en Medio Oriente

El petróleo rozó los US$ 100 tras escalar 4,96% por conflictos bélicos
El petróleo rozó los US$ 100 tras escalar 4,96% por conflictos bélicos
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El barril de crudo retrocedió un 4,6% respecto de la apertura en USD 98 tras declaraciones de Donald Trump y un informe de JPMorgan, lo que reduce presiones sobre los combustibles en Argentina.

El precio del petróleo Brent cedió más de 4% al promediar las operaciones de la jornada, según el reporte de mercado difundido recientemente. El barril de crudo cayó hasta los USD 93,85, lo que representa una reducción del 4,6% en comparación con su precio de apertura ubicado en USD 98.

Analistas del sector atribuyeron este retroceso a señales concretas de distensión en Medio Oriente tras las declaraciones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó que nuevos ataques a Irán “son muy improbables“. El giro diplomático del mandatario republicano ocurrió luego de su derrota en las elecciones legislativas de medio término, factor al que se sumó un informe de JPMorgan que advirtió sobre un “exceso de oferta acumulada“.

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Aunque los operadores aguardan que la tendencia se consolide en los próximos días, el mercado evalúa que existe menor margen para nuevas subas en el valor internacional del crudo. Este escenario también quita presiones inflacionarias sobre la economía argentina, ante la posibilidad de que se pausen o acoten nuevos aumentos en los precios de los combustibles. (Agencia OPI Santa Cruz)

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