Definieron nuevas autoridades del directorio de Terra Ignis

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(OPI TdF) – El Poder Ejecutivo provincial ratificó por decreto la conducción de la petrolera estatal hasta 2028, con aval de la Inspección General de Justicia tras las asambleas societarias celebradas a comienzos de año.

La empresa estatal Terra Ignis Energía S.A. formalizó mediante un decreto provincial la integración de su directorio hasta el año 2028. La Inspección General de Justicia (IGJ) de Tierra del Fuego otorgó el visto bueno formal para la nueva conformación corporativa tras la publicación en el Boletín Oficial, consolidando el ordenamiento legal de la compañía pública.

Las asambleas generales ordinarias y extraordinarias del 27 de abril y del 26 de mayo de 2026 adoptaron las resoluciones societarias correspondientes. Pese a que las instancias deliberativas sesionaron en el primer semestre, el trámite institucional completó su formalización legal recién en la última semana de octubre, designando a Maximiliano D’Alessio en la presidencia y a Analia Cubino en la vicepresidencia de la entidad.

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Terra Ignis incorporó directores y síndicos

La conducción de Terra Ignis Energía S.A. confirmó a Alejandro Eloff, Mauro Pérez Toscani y Víctor Salgues como directores titulares en Tierra del Fuego. La nómina de cinco integrantes suplentes incorporó a funcionarios del gabinete provincial, incluyendo a Oscar Alejandro Bahamonde Barría, titular de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), y a María Gabriela Castillo, ministra de Energía.

El esquema de directores suplentes sumó también a Olga Cecilia Rojo, Mariano Alfredo Rafael López y Juan Benegas para completar la representación institucional hasta 2028. El órgano de fiscalización acreditó a Evelyn Ruiz Huacache, Gretel Grava y José María Bustos López en calidad de síndicos titulares de la compañía hidrocarburífera. La designación oficial sumó a Raquel Orozco como síndica suplente, completando la estructura societaria con el aval de la Inspección General de Justicia.

La publicación del decreto provincial en el Boletín Oficial ratificó las actuaciones administrativas aprobadas por la autoridad de contralor, estableciendo el período de funciones de las autoridades designadas hasta el vencimiento de 2028. (Agencia OPI Tierra del Fuego)