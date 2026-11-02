Grupo Novatech reactivó la planta con 130 trabajadores

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(OPI TdF) – La firma reactivó la planta fabril mediante Athuel Electrónica tras ocho meses de paralización, en el contexto de un acuerdo comercial de 20 años para abastecer el mercado regional.

Grupo Novatech incorporó a 130 operarios cesanteados tras la quiebra de la firma Aires del Sur para reanudar la fabricación de equipos de aire acondicionado Electra en Río Grande. La reactivación manufacturera se concretó a través de Athuel Electrónica, compañía integrante del consorcio corporativo, luego de transcurrir ocho meses de paralización en las instalaciones fabriles.

El desembarco industrial contempla una inversión de 1 millón de dólares destinada a la adecuación y mejora de las instalaciones operativas. La empresa asignó estos recursos al fortalecimiento de la capacidad de la planta donde Athuel aporta su estructura fabril y conocimientos técnicos, en el orden de un acuerdo por 20 años firmado este año con Electra para desarrollar la marca en Argentina, Uruguay y Paraguay.

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Athuel Electrónica reanudó la producción de aires acondicionados

Athuel Electrónica puso en marcha las líneas productivas en Río Grande para absorber a la totalidad del personal que permanecía sin empleo desde la quiebra judicial decretada en febrero. La reincorporación de los trabajadores formalizó el reinicio de las tareas en la planta fueguina y abrió una nueva etapa de elaboración de equipos de climatización y refrigeración orientados a hogares, comercios y clientes profesionales.

Pablo Rubio, CEO de Grupo Novatech, vinculó la reapertura de las líneas con el objetivo de sostener la actividad productiva en la ciudad fueguina. “Este es un primer paso, y vamos a trabajar para que la producción en Río Grande se sostenga en el tiempo”, afirmó el directivo. La compañía presentó la experiencia del plantel y la capacidad técnica instalada como activos centrales en un escenario calificado como desafiante por la firma.

El esquema productivo en Río Grande consolidó la distribución y comercialización de los equipos Electra dentro de los compromisos fijados por dos décadas con la marca internacional. El regreso de los 130 operarios normalizó el funcionamiento de la planta tras el prolongado cese de actividades derivado de la quiebra de la anterior operadora. (Agencia OPI Tierra del Fuego)