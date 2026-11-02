Gobierno convoca a municipios por coparticipación

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(OPI TdF) – El ministro Alejandro Barrozo convocó a los secretarios de Hacienda de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para coordinar recursos coparticipables e ingresos federales tras el reclamo formal por atrasos millonarios.

El ministro de Economía, Alejandro Barrozo, convocó a los titulares de las áreas de Economía, Hacienda y Finanzas de los municipios de Ushuaia, Río Grande y Tolhuin para una reunión de trabajo fijada para el martes 3 de noviembre a las 11:00. La mesa técnica sesionará en las oficinas de la cartera económica provincial situadas en la capital fueguina, en una instancia orientada a discutir el esquema de distribución de los fondos de coparticipación.

La convocatoria gubernamental responde a las dificultades financieras que atraviesa la provincia y al reclamo público que encabezó el intendente de Río Grande, Martín Perez. El jefe comunal denunció un atraso sistemático en el envío de las partidas coparticipables por parte del Ejecutivo fueguino, con una deuda acumulada que ya supera los 18 mil millones de pesos, situación que impacta de manera directa en el equilibrio de las cuentas municipales.

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El Ministerio de Economía expondrá el estado de los ingresos

El Ministerio de Economía presentará un desglose detallado sobre los ingresos de origen federal que componen la masa coparticipable destinada a las comunas en su sede de Ushuaia. Esta presentación técnica buscará transparentar el flujo de recursos que reciben las administraciones locales frente a los desajustes financieros que repercuten sobre las cuentas públicas de toda la provincia de Tierra del Fuego.

A través de un comunicado oficial, el Gobierno provincial precisó que la reunión tendrá como objetivo fortalecer los mecanismos de coordinación, vinculación e intercambio entre los equipos técnicos de la cartera económica y los funcionarios de las tres intendencias. El temario formal comprenderá el análisis integral de la coyuntura financiera, la programación de los recursos y los factores que inciden sobre el funcionamiento operativo de los organismos públicos provinciales y municipales.

El Gobierno de Tierra del Fuego formalizó esta convocatoria con el propósito expreso de dar continuidad a los ámbitos de diálogo institucional con las autoridades de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin. La cartera a cargo de Alejandro Barrozo planteó la necesidad de encarar de manera conjunta la administración de los fondos ante la reducción de la disponibilidad monetaria y la exigencia de sostener los servicios estatales básicos.

Las tres administraciones comunales acudirán a la sede ministerial en Ushuaia para contrastar la programación financiera provincial frente a los reclamos por las partidas adeudadas. El resultado de este intercambio técnico definirá el esquema con el cual el Ministerio de Economía y los equipos municipales administrarán los recursos públicos disponibles frente a las dificultades presupuestarias actuales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)