El Gobierno nacional giró 7,32 billones en octubre

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Pese a la suba mensual del 0,5% real en octubre traccionada por Ganancias, las provincias acumulan una pérdida conjunta de $ 346.287 millones entre enero y octubre de 2026 ante el retroceso del IVA.

Las transferencias automáticas giradas por el Gobierno nacional al conjunto de las provincias alcanzaron los $ 7,32 billones en octubre de 2026, lo que representó un incremento nominal del 33,4% y un leve crecimiento del 0,5% en términos reales respecto del mismo mes del 2025. En este esquema de distribución federal, la provincia de Santa Cruz registró el desempeño relativo más alto del país al anotar una suba interanual del 1,7%.

De acuerdo con el informe técnico del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el resultado mensual consolidó además una suba del 1,5% frente a las partidas devengadas en septiembre. Por su parte, las remesas correspondientes a la Coparticipación Federal de Impuestos sumaron $ 6.710.986 millones, un volumen determinante que explicó el 92% del total distribuido a las jurisdicciones y marcó una suba real del 0,9% interanual.

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El comportamiento de los envíos automáticos estuvo condicionado por la marcha de los tributos de recaudación nacional, donde el reporte expone un “resultado apoyado, nuevamente, en un buen desempeño del impuesto a las Ganancias” con una expansión del 17,1% real. En contrapartida, el documento constata que “el IVA, otra vez, volvió a marcar retrocesos de importante magnitud” tras exhibir una caída del 7,5% real durante el período.

El Instituto Argentino de Análisis Fiscal precisó que las leyes y regímenes especiales totalizaron fondos por $ 328.348 millones con un crecimiento del 7,6% real, mientras que las compensaciones del Consenso Fiscal registraron un descenso del 12,8% real. Esta retracción en las compensaciones impactó directamente en los números distritales de Buenos Aires, con una baja interanual del 0,4%, y de Tucumán, que mostró una retracción del 0,2%.

En el cuadro regional, Tierra del Fuego acompañó la tendencia de Santa Cruz con una suba del 1,5%, en tanto que Neuquén y La Pampa verificaron alzas del 1,4% real. Pese al repunte de octubre, el organismo advirtió que “el acumulado enero-octubre de 2026 todavía se mantiene a la baja” al totalizar giros consolidados por $ 65,41 billones para todo el territorio nacional.

Ese resultado acumulado implicó un descenso del 0,5% respecto de igual período de 2025 y representó una pérdida de $ 346.287 millones para las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el balance de los diez meses, únicamente Catamarca conservó una variación positiva del 0,8%, mientras que la jurisdicción porteña anotó la caída más pronunciada al contraerse un 1,2%. (Agencia OPI Santa Cruz)