Gremios y empresarios industriales iniciarán una protesta

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Bloques gremiales y cámaras patronales coordinaron una protesta digital conjunta desde las 12 para exponer la parálisis fabril y exigir medidas de sostenimiento para la manufactura local.

La Confederación de Sindicatos Industriales y la Confederación General Empresaria de la República Argentina iniciarán este jueves, a partir de las 12, una jornada de protesta conjunta orientada a reclamar medidas de sostenimiento para la industria manufacturera y la preservación de los puestos laborales. La convocatoria articula a las conducciones de 34 gremios industriales con las cámaras patronales del sector productivo mercantil en fábricas, talleres y establecimientos fabriles de todo el territorio nacional.

La medida gremial y empresaria se estructuró bajo la consigna digital #QueremosTrabajar, esquema mediante el cual operarios y titulares de pequeñas y medianas empresas registrarán testimonios audiovisuales en los accesos de las plantas fabriles para dar cuenta de las líneas de producción activas y las tareas técnicas de cada establecimiento. Las entidades organizadoras plantearon la necesidad de exponer las consecuencias materiales que genera el cese de operaciones comerciales en los centros productivos del país y la consecuente pérdida de fuentes de trabajo en la cadena manufacturera.

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La Confederación de Sindicatos Industriales integró en la medida de fuerza a organizaciones de ramas clave como la metalmecánica, química, madera, vidrio, papel, actividades navales y alimentación, además de sectores extractivos vinculados al petróleo y la minería. En la nómina de adhesiones institucionales se confirmaron la Unión Obrera Metalúrgica, el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina.

Asimismo, la representación sectorial sumó la participación de la Asociación Obrera Textil, la Asociación Obrera Minera Argentina y la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera, entidades que coordinaron la difusión sincrónica de las demandas productivas en plataformas digitales. La convocatoria unificada fijó como eje programático el lema “defender la producción nacional para defender tu trabajo”, manteniendo las grabaciones y la difusión de contenidos durante la jornada inicial y los días subsiguientes en las distintas jurisdicciones fabriles del país. (Agencia OPI Santa Cruz)