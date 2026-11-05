Política

Victoria Villarruel encabezó reuniones con sectores industriales

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La titular del Senado recibió a directivos de la Cámara del Papel y Afines ante las trabas aduaneras e impositivas, tras relevar plantas fabriles que procesan 30.000 toneladas anuales de plásticos.

La vicepresidenta de la Nación y titular de la Cámara de Senadores, Victoria Villarruel, mantuvo una reunión de trabajo con directivos de la Cámara del Papel y Afines para evaluar las restricciones operativas que afectan a la producción y distribución gráfica en el país. El temario abordó la dependencia de insumos importados, la infraestructura de comercialización y la carga impositiva que condiciona la fabricación de empaques de cartón corrugado y estuches industriales, según informó la funcionaria en sus canales institucionales.

La titular de la Cámara alta formalizó la audiencia tras relevar los condicionamientos logísticos del sector privado, señalando que “Argentina no produce papel y debe importarlo”, además de exponer las complicaciones aduaneras que impiden regularizar el abastecimiento fabril. Durante la exposición oficial, Villarruel manifestó: “Nos reunimos con la Cámara del Papel y Afines (CAPA) para escuchar la realidad del sector, sus desafíos y las problemáticas que enfrentan en una actividad fundamental para la industria nacional”.

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Victoria Villarruel relevó indicadores productivos

La vicepresidenta Victoria Villarruel vinculó las gestiones de la Cámara de Senadores con la visita que encabezó el 30 de octubre a las instalaciones de la empresa Reciclar, una compañía con 32 años de trayectoria y una nómina de 400 empleados. Dicha firma procesa anualmente 30.000 toneladas de envases plásticos, circuito productivo que la mandataria definió como estratégico para la reconversión de desechos y la generación de puestos formales.

En su balance técnico sobre el reciclaje industrial, la titular parlamentaria remarcó que “se estima que por cada 100 toneladas recuperadas al año se generan 4 empleos directos y participan 20 recuperadores urbanos”. Las estimaciones difundidas registraron que más de 100.000 personas integran el circuito laboral de la economía circular en el país, proceso que Villarruel incorporó a su agenda de contacto con sectores de la producción fabril y manufacturera. (Agencia OPI Santa Cruz)

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