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(Por: Rubén Lasagno) – El día 7 de noviembre (2026) el Presidente de la Caja de Servicios Sociales de la provincia, Gustavo Zapatero junto a su flamante esposa la señora Paula Zandoná, organizaron una glamorosa fiesta en una estancia cercana a El Calafate debido a que se unieron felices en matrimonio.

Días previos, para su despedida de soltera, Zandoná eligió ir con sus amigas a Río de Janeiro (Brasil), para cumplir con el rito habitual de todo aquel que deja atrás la soltería.

La fiesta de bodas se llevó a cabo en la Estancia/hotel El Galpón del Glaciar, a unos 15 Kms de El Calafate y cuando alrededor de 100 invitados esperaban ansiosos el arribo de los novios, en el cielo apareció un helicóptero Bell 206B-3 JetRanger III alquilado a la empresa Glacier Sky S.A (Leonardo Fernández Campbell, Nicolás Ryan y Mario Zirolli) sobrevolando la cabeza de los presentes que miraban hacia arriba esbozando una risa de sorpresa y emoción.

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La máquinase posó en tierra a unos 70 metros del grupo de invitados e inmediatamente bajaron los novios, quienes bajo la turbulencia de las palas del rotor y el viento patagónico, avanzaron caminando vestidos de blanco hacia los invitados que apludían, reían y gritaban y no sin dificultad la pareja desplegó un lienzo con el mensaje que decía “GRACIAS X ESTAR” y a la distancia, luego de un beso, dieron vuelta la tela donde había otra inscripción que decía “Q´COMIENCE LA FIESTA”.

A partir de allí todo fue alegría, emoción, saludos, besos, risas y el numeroso grupo de familiares y amigos se aprestaron a pasarle bien en un entorno realmente glamoroso, calmo y de paz, como es el campo patagónico.

Todo estuvo acorde al nivel de los contrayentes. El acto de la firma y los anillos fue acompañado por la melodía dulce y armónica de un saxofonista que le puso el marco emotivo al momento y luego los invitados pudieron disfrutar de una barra a todo lujo, con barman, champaña, vinos, canapés y cordero a la estaca. Más tarde hubo baile, cotillón del mejor y karaoke.

Como la fiesta se extendió hasta la noche, los invitados fueron alojados en los cuidados aposentos con los que cuenta “El Galpón del Glaciar” y los novios partieron para su luna de miel que iniciaron ese día con total felicidad y expectativa.

Un detalle destacado de los cuidados detalles de la organización, es que quienes entre los invitados preferían descansar sus pies, al final de la fiesta, tuvieron a su disposición zapatillas de badana, un calzado de descanso construido en piel fina curtida de oveja, que no podía faltar como detalle cuidado de semejante evento.

Datos menos importantes

OPI Santa Cruz tuvo acceso a detalles de lo acontecido en la fiesta, pero lo más relevante es que, a criterio de personal que estuvo en la organización la fiesta en total, no le habría costado al matrimonio más de 70 millones de pesos. Lo que se dice, un regalo.

Pero claro, el nivel económico de la pareja ameritaba el despliegue del lujo y el glamour, porque sin duda el poder adquisitivo, en estos casos, marca la diferencia entre quienes pueden darse estos gustos y quienes nunca accederemos a tales placeres.

No olvidemos que Gustavo Zapatero es el actual presidente de la Caja de Servicios Sociales de la provincia. Paula Zandoná trabajó en UDEM y Sipetrol y se traslada en un Audi 0 Km, lo que apoya esta idea de la solvencia de base que tiene la pareja.

Gustavo Zapatero tiene trayectoria (previa a su función en la CSS donde asumió el 30 de julio2026) en el sector de la medicina privada y en el ámbito de los proveedores de servicios para las industrias minera y petrolera de Santa Cruz.

Es un histórico director de la firma privada UDEM en Río Gallegos, empresa dedicada a servicios de emergencias médicas y medicina privada y también figura como presidente de la Fundación Unidad de Emergencias Médicas (UDEM), con sede en Río Gallegos.

Antes de asumir en la función pública, tuvo un rol activo como miembro y referente de la Cámara de Proveedores de Empresas Mineras y Petroleras de Santa Cruz (CAPPEMA) y en ese carácter participó de mesas de trabajo con el Gobierno provincial para gestionar herramientas financieras para proveedores locales en diciembre de 2024 y representó al sector en eventos nacionales como la Expo Argentina Oil & Gas (AOG) 2025 en Buenos Aires, promoviendo la integración de proveedores santacruceños en la cadena de valor hidrocarburífera y minera.

Invitados y noticia

Entre aproximadamente un centenar de personas que concurrieron a la fiesta, hubo algunos pocos conocidos como es el caso del abogado Marcelino “chicho” García, padre de Rocío García, los gerentes y jerárquicos de la Caja de Servicios Sociales, personal jerárquico de UDEM, Auditores médicos y muchos amigos y/o familiares de Buenos Aires.

Boda en una estancia turística de El Calafate, helicóptero, glamour y sofisticación ¿Cuál es el problema si plata hay?

Por historia y convicción OPI Santa Cruz nunca se ocupa de la vida privada de cualquier persona que está en la función pública e históricamente en los 22 años que tenemos ejerciendo el periodismo, nunca nos involucramos o nos inmiscuimos en la vida personal o familiar de nadie; sin embargo, este informe no habría visto la luz si quien promueve la noticia, no fuera un alto funcionario provincial, Presidente de la Caja de Servicios Sociales, que por estos días estamos investigando y revelando la cantidad inmensa de irregularidades contables que el Tribunal de Cuentas encontró en su auditoría del año 2024.

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Es casi una obviedad decir que ante el momento de crisis más profunda por la que transcurre la Obra Social de la provincia, donde la administración de Zapatero mantiene medicamentos cortados, prácticas suspendidas, deudas millonarias, servicios cortados, sin derivaciones ni acceso a medicina de complejidad y a tratamientos y medicamentos de alto costo, su presidente Gustavo Zapatero, produce un acto de esta magnitud y de ostentación manifiesta, que lo hace noticia, no por el casamiento en sí, sino por el despliegue ostentoso del festejo, teniendo en cuenta el viajo axioma que debe motivar a cualquier hombre o mujer que se desempeñe en la función pública: “además de ser, hay que parecer”. (Agencia OPI Santa Cruz)