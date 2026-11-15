Victoria Villarruel se burló de una diputada de Milei por el IPC

- Publicidad -

La titular del Senado ridiculizó en la red social X un video donde la diputada oficialista atribuyó el salto del Índice de Precios al Consumidor de octubre del 1,9% al 2,2% a cambios regulatorios en subsidios al gas.

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, profundizó la interna del oficialismo tras burlarse públicamente de una explicación económica difundida por la diputada nacional de La Libertad Avanza, Juliana Santillán. A través de su cuenta oficial en la red social X, la titular del Senado de la Nación calificó como material humorístico la grabación en la que la legisladora intentó justificar la aceleración inflacionaria de octubre.

La burla pública de Victoria Villarruel

La vicepresidenta Victoria Villarruel intervino este domingo en una publicación de la red social X para ridiculizar el descargo económico de Juliana Santillán, una de las dirigentes de La Libertad Avanza que respalda habitualmente la gestión del presidente Javier Milei. El comentario presidencial en la Cámara alta se produjo al responder a un usuario que había difundido el video acompañado de un mensaje agraviante contra la representante parlamentaria.

- Publicidad -

En su intervención textual, Villarruel escribió: “Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho“, en alusión directa al humorista Diego Capusotto. La titular del Senado respondió así a un posteo previo que cuestionaba la presencia de Santillán en la Cámara de Diputados y sostenía literalmente: “De repente recordamos que fue Javier Milei quien metió a este engendro mononeuronal en el Congreso“.

El argumento económico de Juliana Santillán

La controversia dentro de La Libertad Avanza se originó cuando la diputada Juliana Santillán publicó una grabación para defender la política económica del Gobierno nacional tras conocerse el dato del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre, que marcó un incremento del 2,2% frente al 1,9% registrado en septiembre. En su exposición, la legisladora rechazó que el repunte mensual implicara un cambio de tendencia en los precios.

Santillán atribuyó gran parte de la variación del índice a modificaciones regulatorias vinculadas con la Ley de Zona Fría y los subsidios al gas. Según el cálculo expuesto por la diputada oficialista, esos ajustes aportaron 0,3 puntos porcentuales al indicador mensual, por lo que sostuvo que, sin ese efecto tarifario, la inflación de octubre habría permanecido en el 1,9% y ratificó que los distintos componentes del índice mantienen una trayectoria de desaceleración. (Agencia OPI Santa Cruz)