Luis Caputo vinculó la suba del 2,2% de octubre al cambio en Zona Fría

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La nueva reglamentación del Fondo Fiduciario establece un recargo de hasta el 7,5% en las tarifas de gas y deja sin beneficio automático a 3,35 millones de usuarios en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y San Luis.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó la aceleración de la inflación de octubre —que subió 0,3 puntos porcentuales y se ubicó en 2,2%— a las modificaciones aplicadas sobre el Régimen de Zona Fría. Según un informe oficial difundido recientemente, los cambios tuvieron fuerte incidencia en la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

Pese al repunte del índice general, el funcionario buscó poner el foco en el comportamiento de la inflación núcleo, la cual registró el nivel más bajo desde julio de 2025. Al analizar el indicador subyacente, Caputo afirmó: “Cabe destacar que, con excepción de dicho mes, no se había observado una inflación núcleo tan baja desde enero de 2018. A su vez, la media móvil de 3 meses de la inflación núcleo fue la más baja desde enero de 2018”.

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El factor central detrás de la suba mensual responde a la nueva reglamentación del Fondo Fiduciario del Régimen de Zona Fría, aunque el reporte oficial no precisa el número de decreto o resolución de la medida ni el porcentaje exacto de la inflación núcleo. La normativa redefine el esquema de subsidios, fija un recargo de hasta el 7,5% en la tarifa de gas y modifica el rol de las distribuidoras en la percepción de compensaciones.

A nivel nacional, la quita del beneficio automático alcanza a 3,35 millones de usuarios residenciales tras la exclusión geográfica de cuatro jurisdicciones, según informó el Ministerio de Economía. En la provincia de Buenos Aires, la medida abarca a 94 municipios, entre los que figuran Bahía Blanca, General Pueyrredón, Tandil, Olavarría, Pergamino, Pilar, Junín, Necochea, Tres Arroyos, Azul, Bragado, Cañuelas, La Costa, Pinamar, Villa Gesell, Trenque Lauquen, San Nicolás, Mercedes, Balcarce y Chascomús, entre otros distritos bonarenses.

El recorte territorial también excluye a los departamentos del centro y sur de Córdoba, comprendiendo a Río Cuarto, Juárez Celman, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Tercero Arriba, Calamuchita, Santa María y San Alberto. En Santa Fe, la poda alcanza al sur provincial —incluyendo ciudades como Rosario, Venado Tuerto y Casilda—, mientras que la provincia de San Luis quedó completamente fuera del esquema de Zona Fría. (Agencia OPI Santa Cruz)