Santa Cruz

El Cerro Chaltén ingresó al patrimonio geológico mundial

El monte Fitz Roy en El Chaltén - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
El monte Fitz Roy en El Chaltén - Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz
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La Unión Internacional de Ciencias Geológicas catalogó al complejo santacruceño en la posición 281 tras la evaluación de 156 especialistas de 49 países, junto a otros dos sitios argentinos.

El macizo del Cerro Chaltén o Fitz Roy, ubicado en la localidad santacruceña de El Chaltén, ingresó formalmente en la lista de sitios de máximo valor geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas (IUGS). La distinción, anunciada durante un encuentro internacional de la entidad en Portugal, cataloga bajo la denominación oficial de “Torres y agujas graníticas del Complejo Plutónico Fitz Roy” al conjunto que integran el Cerro Fitz Roy, el Cerro Torre y sus cordones montañosos aledaños.

El sitio santacruceño quedó registrado en la posición 281 dentro de la categoría de geomorfología y procesos geológicos activos del organismo asociado al Consejo Internacional de Ciencias. La selección formó parte de la tercera nómina de 100 sitios globales elaborada por la IUGS, instancia en la que participaron 156 especialistas de 49 países para evaluar el interés científico de formaciones modeladas por procesos tectónicos y glaciaciones.

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En esta misma convocatoria, la República Argentina obtuvo la incorporación de otros dos emplazamientos naturales presentados ante el comité internacional por el Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR). Junto con el macizo situado en la provincia de Santa Cruz, el listado mundial incluyó al Cerro Aconcagua, en Mendoza, y al Campo de Piedra Pómez, en Catamarca.

Composición y origen geológico

El cuerpo rocoso del Complejo Plutónico Fitz Roy abarca una superficie aproximada de 45 kilómetros cuadrados en la zona cordillerana de El Chaltén y está compuesto principalmente por granito y granodiorita rica en cuarzo, feldespatos y biotita. Los estudios científicos basados en la datación de cristales de circón determinaron que esta estructura montañosa se formó entre 16,90 y 16,37 millones de años atrás mediante inyecciones sucesivas de magma ocurridas en un lapso geológico de 530.000 años.

Las formaciones rocosas del Cerro Chaltén, cuyas cumbres superan actualmente los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se alojaron originalmente a profundidades de entre 8 y 10 kilómetros bajo la superficie terrestre. El levantamiento de la Cordillera de los Andes, combinado con la erosión del terreno y el retiro de las capas superiores durante millones de años, dejó al descubierto el macizo granítico en la Patagonia austral. (Agencia OPI Santa Cruz)

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