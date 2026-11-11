Luis Caputo celebró la visita del papa León XIV al país

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El titular del Palacio de Hacienda respaldó en X la presencia del Sumo Pontífice y elogió a los jóvenes en el Monumento a los Españoles, en línea con la estrategia oficial de evitar roces por discapacidad, justicia social y pobreza.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, celebró la visita del papa León XIV a la Argentina y calificó el acontecimiento como “emocionante”, por encima de cualquier creencia religiosa o posición ideológica. A través de una publicación reciente en su cuenta de la red social X, el funcionario agradeció directamente al Santo Padre por su presencia en el país.

En su mensaje, Caputo destacó que “la visita del Papa está llenando de bendiciones al país, cualquiera sea tu religión o tu ideología política”. El titular del Palacio de Hacienda acompañó sus declaraciones con un video registrado durante la vigilia en el Monumento a los Españoles, donde el público joven cantaba “Vida en abundancia”, y remarcó: “Tenemos la mejor juventud del mundo! Gracias!!!”.

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El pronunciamiento de Caputo sigue la línea de la administración de Javier Milei de evitar cualquier confrontación con las palabras del papa León XIV. La postura del funcionario busca eludir roces públicos frente a las expresiones del Pontífice sobre temas sensibles para el Gobierno nacional, como la discapacidad, la justicia social y la pobreza.

En paralelo, Caputo reposteó la publicación de otro usuario que describió el impacto de la presencia del Sumo Pontífice en el país: “El Papa León cantando y lagrimeando Alma Misionera. De lo más emocionante que vi en mi vida. Qué país, la fe está viva en Argentina. Faro de faros”. (Agencia OPI Santa Cruz)