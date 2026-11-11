Chubut vedó la extracción de moluscos por Marea Roja

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(OPI Chubut) – La medida excluye únicamente a la vieira tehuelche destinada a la elaboración de callo por permisionarios artesanales con cupo vigente, sujeta a análisis bromatológicos y controles de toxicidad.

La Secretaría de Pesca del Chubut dispuso, mediante la Circular N° 06/26-SsP-SP, la veda precautoria para la extracción de todas las especies de moluscos bivalvos y gasterópodos en toda la jurisdicción provincial. La resolución, emitida recientemente, responde a la detección de altos valores de Toxina Paralizante de Moluscos (TPM) que tornan a los ejemplares no aptos para el consumo humano según el Código Alimentario Argentino (CAA).

La única excepción establecida en la normativa alcanza a la vieira tehuelche, cuya captura permanece habilitada exclusivamente para la elaboración de callo por parte de permisionarios artesanales con cupo vigente. Esta operatoria regirá solo hasta completar el cupo asignado y quedará supeditada a los resultados de los análisis bromatológicos correspondientes, mientras la vigencia general de la veda dependerá de los próximos muestreos de los programas provinciales de Prevención y Control de Marea Roja y de Clasificación de Zonas.

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Monitoreo de toxinas

La Secretaría de Pesca del Chubut ejecuta campañas mensuales de muestreo en más de 15 estaciones distribuidas en el litoral marítimo provincial para detectar floraciones algales nocivas. El organismo recolecta muestras de agua, fitoplancton, moluscos bivalvos y caracoles en el marco del Plan Provincial de Prevención y Control de Marea Roja, una política interinstitucional que también integra a las carteras de Salud, Ambiente y al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas.

Los análisis de laboratorio se distribuyen entre tres instituciones técnicas de la provincia. El Laboratorio Provincial de Salud Ambiental determina la presencia de biotoxinas, específicamente Toxina Paralizante de Moluscos, Toxina Diarreica de Moluscos y Toxina Amnésica de Moluscos. En paralelo, el Laboratorio de Hidrobiología de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) monitorea el fitoplancton nocivo, mientras que el CENPAT-CONICET evalúa los parámetros físico-químicos y nutrientes.

Marea Roja en Chubut

La Marea Roja en las costas de la Provincia del Chubut se produce por la proliferación de microalgas del fitoplancton que generan biotoxinas acumuladas en los moluscos bivalvos y gasterópodos. Ni el agua de mar ni los ejemplares contaminados alteran su color, sabor, olor o aspecto físico, y la cocción o el agregado de limón no eliminan la toxicidad presente en el tejido animal.

Ante este escenario sanitario, las autoridades provinciales solicitaron a la población no recolectar ni consumir moluscos bivalvos o caracoles de forma directa o mediante vías comerciales no autorizadas que carezcan de control bromatológico. La información oficial actualizada sobre la evolución del fenómeno y las zonas afectadas permanece disponible para consulta pública en el portal. (Agencia OPI Chubut)