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Según registros de la concesionaria London Supply, la terminal aérea registró 310 aterrizajes y 40.809 pasajeros embarcados en octubre de 2026, acumulando una pérdida de 10.452 viajeros durante la temporada baja.

El Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate acumuló en octubre de 2026 su sexto mes consecutivo de retracción interanual, con 310 aterrizajes (-8,6%) y 40.809 pasajeros embarcados (-2,7%) respecto de octubre de 2025. Los registros estadísticos de la concesionaria London Supply confirman que, pese a moderar el desplome del 8% anotado en septiembre de 2026, la terminal santacruceña no logró revertir la tendencia negativa en el cierre de la temporada baja.

En los hechos, el retroceso operativo de la estación aérea de la villa turística contrastó con el desempeño general del sistema aeroportuario argentino. De acuerdo con los informes de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), el tráfico aerocomercial del país alcanzó un récord histórico para un mes de octubre con 4.311.609 pasajeros totales (+0,5%). Bajo la metodología oficial de ANAC —que computa de manera conjunta arribos y partidas—, El Calafate se ubicó en el noveno puesto del ranking nacional con 84.486 pasajeros totales y 640 operaciones aéreas.

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El desglose por operador aerocomercial demuestra que la expansión de las dos principales compañías activas resultó insuficiente para cubrir el vacío dejado por la salida de Flybondi, firma que dejó de volar a El Calafate en mayo de 2026 tras haber transportado 3.392 pasajeros en 27 vuelos durante octubre de 2025. Durante octubre de 2026, Aerolíneas Argentinas subió sus aterrizajes un 7,5% (257 operaciones) y sus pasajeros embarcados un 3,3% (35.975 personas), en tanto que JetSMART incrementó un 19,2% sus aterrizajes (31) y un 32,9% sus viajeros (4.780), pero la caída se profundizó por el ajuste de LADE, que recortó su operación de 32 a 12 aterrizajes interanuales.

Balance de la temporada baja

Entre mayo y octubre de 2026, el Aeropuerto Internacional Comandante Armando Tola de El Calafate registró 1.013 aterrizajes (-13%) y 122.090 pasajeros embarcados (-7,9%), lo que representa una pérdida neta de 10.452 viajeros frente al mismo semestre de 2025. El balance de los diez primeros meses de 2026 conservó un saldo positivo del 3,2% en pasajeros embarcados, con 338.672 personas movilizadas gracias a los registros históricos del primer trimestre del año, aunque el acumulado de aterrizajes retrocedió un 4,7% al bajar de 2.680 a 2.554 operaciones. Para el tramo final del año, la programación comercial desde noviembre de 2026 incorpora vuelos internacionales directos de GOL desde San Pablo y operaciones estacionales de SKY Airline hacia Santiago de Chile. (Agencia OPI Santa Cruz)