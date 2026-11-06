Patricia Bullrich rechazó tensiones con el gobierno nacional

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La titular de la bancada oficialista negó roces con el Ejecutivo tras convocar a quince legisladores y reclamó en el Colegio de Abogados mayor transparencia judicial y cubrir las vacantes de la Corte Suprema.

La legisladora Patricia Bullrich, jefa de la bancada de La Libertad Avanza, rechazó la existencia de discrepancias con el gobierno nacional encabezado por el presidente Javier Milei, luego del encuentro que encabezó junto a quince legisladores de su propio espacio político en el Senado.

Bullrich sostuvo públicamente la frase “me junté con mi gente” para justificar la convocatoria y aseveró que ningún funcionario de la administración central le cuestionó la actividad parlamentaria. En declaraciones brindadas a La Nación, la dirigente descartó haber traspasado pautas de convivencia política al afirmar “no crucé ningún límite” y precisó que la Casa Rosada no solicitó ninguna reunión formal para evaluar el episodio, en un escenario atravesado por trascendidos sobre eventuales aspiraciones presidenciales en caso de que el jefe de Estado desista de una reelección.

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La legisladora Patricia Bullrich se presentó en el encuentro anual del Colegio de Abogados, ámbito donde focalizó su intervención en la cobertura urgente de las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tribunal federal que mantiene en funciones a solo tres integrantes.

Durante su exposición ante la entidad letrada, la jefa de bancada reclamó mecanismos de transparencia en la designación de magistrados y definió a los valores republicanos como diques institucionales frente al ejercicio del poder democrático. En esa misma línea de argumentación, defendió la libertad de prensa como un resorte de control público y afirmó textualmente: “No conozco un solo presidente que no haya sido cuestionado. La obligación es la de incomodar al poder, que siempre se pregunte. Y eso no es algo a lo que tenemos que tenerle miedo”. Asimismo, la exministra ratificó que dicha institución permanecerá activa “más allá de lo que diga el que está en el poder”, sin que se formalizaran convocatorias posteriores del Poder Ejecutivo para tratar el tema. (Agencia OPI Santa Cruz)