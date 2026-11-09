ATE Chubut inicia huelga de 48 horas en todas las escuelas

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(OPI Chubut) – La medida de fuerza alcanza al personal docente y auxiliar de escuelas, delegaciones y la sede central del Ministerio de Educación tras ser notificada ante la Secretaría de Trabajo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro escolar de 48 horas en toda la Provincia del Chubut para el martes 10 y miércoles 11, en protesta por los descuentos de haberes aplicados ante medidas de fuerza y en reclamo de mejoras edilicias en los establecimientos educativos.

La huelga fue resuelta por el Consejo Directivo Provincial de ATE y comunicada formalmente ante la Secretaría de Trabajo del Chubut, organismo que encabeza Nicolás Zárate. Según la notificación gremial, la interrupción de tareas afectará de manera directa el dictado de clases y el funcionamiento administrativo en las dependencias del sector.

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El alcance de la medida comprende a la totalidad del personal docente y auxiliar que cumple funciones en las escuelas provinciales, las delegaciones y la sede central del Ministerio de Educación del Chubut. De este modo, la conducción sindical ratificó el cese de actividades frente a las deducciones salariales y las condiciones de la infraestructura escolar.

El parte gremial no detalla los montos de las quitas salariales ni especifica qué edificios presentan falencias, limitándose a confirmar la vigencia de la huelga durante ambas jornadas en todo el territorio provincial. (Agencia OPI Chubut)