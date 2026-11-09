Chubut

ATE Chubut inicia huelga de 48 horas en todas las escuelas

Dictaron la conciliación obligatoria ante el paro de los auxiliares de la educación
Dictaron la conciliación obligatoria ante el paro de los auxiliares de la educación
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(OPI Chubut) – La medida de fuerza alcanza al personal docente y auxiliar de escuelas, delegaciones y la sede central del Ministerio de Educación tras ser notificada ante la Secretaría de Trabajo.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro escolar de 48 horas en toda la Provincia del Chubut para el martes 10 y miércoles 11, en protesta por los descuentos de haberes aplicados ante medidas de fuerza y en reclamo de mejoras edilicias en los establecimientos educativos.

La huelga fue resuelta por el Consejo Directivo Provincial de ATE y comunicada formalmente ante la Secretaría de Trabajo del Chubut, organismo que encabeza Nicolás Zárate. Según la notificación gremial, la interrupción de tareas afectará de manera directa el dictado de clases y el funcionamiento administrativo en las dependencias del sector.

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El alcance de la medida comprende a la totalidad del personal docente y auxiliar que cumple funciones en las escuelas provinciales, las delegaciones y la sede central del Ministerio de Educación del Chubut. De este modo, la conducción sindical ratificó el cese de actividades frente a las deducciones salariales y las condiciones de la infraestructura escolar.

El parte gremial no detalla los montos de las quitas salariales ni especifica qué edificios presentan falencias, limitándose a confirmar la vigencia de la huelga durante ambas jornadas en todo el territorio provincial. (Agencia OPI Chubut)

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