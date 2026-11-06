El gasto primario cayó 5,5% por recortes a provincias

- Publicidad -

El gasto primario descendió 5,5% interanual en octubre impulsado por una contracción del 56,5% en transferencias a provincias, mientras la deuda flotante acumulada alcanzó los $2,9 billones.

El gasto primario de la Administración Nacional registró una caída de 5,5% en términos reales durante octubre, profundizando la política de contracción sobre las partidas públicas. De acuerdo con el relevamiento elaborado por la consultora Analytica, el balance acumulado de los primeros diez meses del año consolidó un descenso de 3,3% real.

La reducción del gasto mensual estuvo concentrada en el ajuste de las transferencias directas hacia las provincias, cuyos envíos sufrieron una contracción interanual de 56,5% real. En el mismo sentido, las partidas de subsidios económicos se redujeron un 32,6% interanual real, tras evidenciar bajas del 26,2% en el sector energético y del 55,8% en los fondos para el transporte.

- Publicidad -

En el segmento de los subsidios destinados al transporte, el análisis técnico detalló que el retroceso “se explica principalmente por la ausencia de transferencias al Fondo Fiduciario de Infraestructura del Transporte”. Asimismo, las transferencias operativas a la empresa CAMMESA cayeron un 28,5% interanual real, en tanto que las erogaciones destinadas a la obra pública retrocedieron un 21,4% en términos reales.

Recorte del 61% en transferencias a provincias

El informe elaborado por la consultora Analytica determinó que el acumulado de los diez primeros meses del año mantuvo el mayor recorte presupuestario sobre los distritos del interior, con un derrumbe del 61% real. De forma complementaria, las erogaciones en programas sociales disminuyeron un 22,7%, donde “la mayor incidencia correspondió al programa ‘Volver al Trabajo’ (-54,3%), cuyos montos permanecieron congelados hasta junio, cuando finalmente fue eliminado”.

Dentro de las partidas de protección social, la entidad privada destacó que “la única partida que mostró un aumento real relevante en el mes fue asignaciones familiares + AUH (+1,5% i.a. real)”, impulsada por un incremento de 2,7% real en la Asignación Universal por Hijo. Dicha variación contrastó con el retroceso de 0,6% real en asignaciones familiares, vinculado a una merma de 4,8% en sus beneficiarios frente al alza de 1% en la nómina de la AUH.

La ejecución de las cuentas públicas reflejó que la deuda flotante acumulada de la Administración Nacional alcanzó al cierre de octubre un monto de $2,9 billones, lo que constituyó un saldo equivalente al 0,3% del PIB nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)