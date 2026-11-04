Santa Cruz suma 6000 millones en ATN durante 2026

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El reparto acumuló $ 184.000 millones en diez meses sobre una recaudación de $ 1.204.482 millones del fondo, mientras las provincias patagónicas como Santa Cruz y Chubut quedaron relegadas en el esquema discrecional.

El Gobierno nacional concentró las partidas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en las provincias de la región mesopotámica durante el transcurso de 2026, tras acumular giros globales por $ 184.000 millones en los primeros diez meses del año según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre registros de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

Durante octubre, la recaudación fiscal específica del fondo de aportes sumó $ 115.102 millones, período en el cual el Ejecutivo central no computó transferencias efectivas bajo criterio de base caja hacia los distritos del interior del país. La operatoria oficial devengó en dicho mes remesas que impactaron formalmente en la liquidación de noviembre por $ 4.000 millones destinados a Chaco, $ 3.500 millones para Corrientes, $ 3.000 millones dirigidos a Entre Ríos y $ 3.000 millones asignados a Misiones.

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La ejecución acumulada del fondo representó el 18,0% sobre una recaudación total de $ 1.204.482 millones generada en el período de diez meses analizado, un nivel de distribución que superó el registro del 16,9% computado en idéntico tramo del ejercicio 2025.

El esquema distributivo de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) ubicó a la provincia de Misiones al frente de las asignaciones con $ 25.000 millones, escoltada por Corrientes con $ 19.000 millones, Catamarca con $ 18.500 millones, Salta con $ 18.000 millones, Entre Ríos con $ 15.000 millones y Mendoza con $ 14.000 millones. El registro oficial continuó con Jujuy recibiendo $ 13.500 millones, Neuquén con $ 12.000 millones, y montos idénticos de $ 10.000 millones liquidados para San Juan y Chaco, seguidas por Santa Fe con $ 8.000 millones. En el extremo inferior de las transferencias fiscales, la provincia de Chubut percibió $ 6.500 millones, Santa Cruz sumó $ 6.000 millones, Córdoba obtuvo $ 5.000 millones y La Pampa totalizó $ 3.500 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)