Economía y Finanzas

Santa Cruz suma 6000 millones en ATN durante 2026

Fuerte dispersión en tasas de TNA de bancos para plazos fijos
Fuerte dispersión en tasas de TNA de bancos para plazos fijos
- Publicidad -

El reparto acumuló $ 184.000 millones en diez meses sobre una recaudación de $ 1.204.482 millones del fondo, mientras las provincias patagónicas como Santa Cruz y Chubut quedaron relegadas en el esquema discrecional.

El Gobierno nacional concentró las partidas de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) en las provincias de la región mesopotámica durante el transcurso de 2026, tras acumular giros globales por $ 184.000 millones en los primeros diez meses del año según un informe de la consultora Politikon Chaco elaborado sobre registros de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP).

Durante octubre, la recaudación fiscal específica del fondo de aportes sumó $ 115.102 millones, período en el cual el Ejecutivo central no computó transferencias efectivas bajo criterio de base caja hacia los distritos del interior del país. La operatoria oficial devengó en dicho mes remesas que impactaron formalmente en la liquidación de noviembre por $ 4.000 millones destinados a Chaco, $ 3.500 millones para Corrientes, $ 3.000 millones dirigidos a Entre Ríos y $ 3.000 millones asignados a Misiones.

- Publicidad -

La ejecución acumulada del fondo representó el 18,0% sobre una recaudación total de $ 1.204.482 millones generada en el período de diez meses analizado, un nivel de distribución que superó el registro del 16,9% computado en idéntico tramo del ejercicio 2025.

El esquema distributivo de la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) ubicó a la provincia de Misiones al frente de las asignaciones con $ 25.000 millones, escoltada por Corrientes con $ 19.000 millones, Catamarca con $ 18.500 millones, Salta con $ 18.000 millones, Entre Ríos con $ 15.000 millones y Mendoza con $ 14.000 millones. El registro oficial continuó con Jujuy recibiendo $ 13.500 millones, Neuquén con $ 12.000 millones, y montos idénticos de $ 10.000 millones liquidados para San Juan y Chaco, seguidas por Santa Fe con $ 8.000 millones. En el extremo inferior de las transferencias fiscales, la provincia de Chubut percibió $ 6.500 millones, Santa Cruz sumó $ 6.000 millones, Córdoba obtuvo $ 5.000 millones y La Pampa totalizó $ 3.500 millones. (Agencia OPI Santa Cruz)

- Publicidad -
Periodismo independiente de la Patagonia

Elegí a OPI Santa Cruz como fuente preferida en Google

Recibí nuestras investigaciones, primicias y coberturas de Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego directamente en Noticias Destacadas.

Agregar como medio preferido

Notas relacionadas

El Gobierno reglamentó el régimen de reducción de aportes patronales

ARCA suspende embargos judiciales a las pymes

Dólares - Foto: NA

Dólar mayorista trepa a $1.551 y presiona al mercado

El Banco Central de la República Argentina - Foto: NA

Los 800 millones adeudados al FMI tensan la caja

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

- Publicidad -
- Publicidad -

Más noticias

Torres busca fondos en Wall Street y expone rebajas de regalías

Ignacio Torres negocia comicios unificados con Río Negro y Neuquén

Estancias Las Bardas ganó dos medallas en VINUS 2026

Estancias Las Bardas ganó dos medallas en VINUS 2026

La Misenscène del gobierno que quiere escapar del pozo, cavando - Foto: NA

Casación Penal aceptó recurso en causa contra Milei

Mark Zuckerberg desafía a Twitter con Threads, la nueva apuesta de Meta que conquista a millones de usuarios - Foto: NA

La Justicia brasileña suspendió las nuevas condiciones de Meta para utilizar contenidos periodísticos