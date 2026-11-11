ADOSAC convocó a un paro de 24 horas para el 12 de noviembre

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El congreso docente virtual resolvió la medida de fuerza tras la audiencia del 29 de octubre sin propuesta económica y exigió cláusula gatillo, recomposición salarial e inversiones en infraestructura escolar en toda la provincia.

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) convocó a un paro de 24 horas en toda la provincia para el jueves 12 de noviembre, con acciones a definir por cada una de las filiales. La medida fue resuelta por el Congreso Provincial del gremio frente a la falta de respuestas salariales del Gobierno de Santa Cruz.

La decisión del plenario, que sesionó de manera virtual, se adoptó tras evaluar la audiencia paritaria del jueves 29 de octubre. En esa instancia, la representación del Poder Ejecutivo encabezado por el gobernador Claudio Vidal no formuló ofertas económicas bajo el argumento de la “situación financiera y macroeconómica”.

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Asimismo, el sindicato dejó establecida la medida de fuerza en el ámbito provincial ante la eventualidad de que la administración central tampoco presente una propuesta salarial en la mesa de negociación paritaria convocada para el lunes 9 de noviembre.

ADOSAC exige cláusula gatillo

Frente a la postura oficial en la provincia de Santa Cruz, ADOSAC demandó respuestas resolutivas y reclamó la incorporación de una cláusula gatillo junto con una recomposición de haberes para el sector docente. El gremio también solicitó la fijación de un cronograma concreto para las reuniones de la subcomisión laboral y la comisión técnica paritaria.

El plenario docente exigió además la ejecución de inversiones en materia de infraestructura escolar en los edificios educativos de la provincia. Al mismo tiempo, los representantes ratificaron que el sindicato permanecerá en “estado de alerta y movilización ante la falta de respuestas concretas del Gobierno provincial a los reclamos del sector”, a la espera de las resoluciones que surjan en la discusión paritaria fijada para la próxima semana. (Agencia OPI Santa Cruz)