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Con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal anuló los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. La Superintendencia de Servicios de Salud recupera la fiscalización previa por costos y cálculo actuarial.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que las empresas de medicina prepaga deberán solicitar autorización previa al Gobierno nacional antes de aplicar aumentos en las cuotas de sus planes, al declarar la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023. La sentencia —firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti en el marco de un fallo difundido recientemente— deja sin efecto la desregulación tarifaria absoluta que regía en el sector tras la asunción del presidente Javier Milei.

En los fundamentos de la resolución, los ministros del máximo tribunal sostuvieron que “no basta con invocar una emergencia genérica” y concluyeron que el Poder Ejecutivo no acreditó en el decreto una necesidad ni urgencia concreta para suprimir el control estatal sobre las tarifas de salud. A partir de esta decisión, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recupera la potestad legal para revisar, fiscalizar y autorizar con carácter previo las actualizaciones solicitadas por las prestadoras privadas.

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Asimismo, la Corte Suprema revocó el tramo de la sentencia dictada por la Cámara Federal de La Plata que había establecido la indexación automática de las cuotas mediante el Índice de Precios al Consumidor (IPC). En su reemplazo, el tribunal ordenó que la revisión tarifaria se rija por los mecanismos legales de evaluación de estructura de costos y cálculo actuarial, aclarando expresamente que la invalidez constitucional recae únicamente sobre los artículos 267 y 269, “sin emitir opinión ni juzgar la validez del resto del DNU 70/2023”.

Detalles del amparo contra Swiss Medical S.A.

El pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue dictado en el expediente caratulado “Bobbio, María del Carmen c/ Swiss Medical S.A. s/ amparo ley 16.986”, acción promovida para impugnar la validez constitucional de los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023 y dejar sin efecto las remarcaciones aplicadas tras la entrada en vigencia del decreto. El fallo no detalla en el extracto difundido la fecha calendaria exacta de su firma ni precisiones sobre la liquidación retroactiva de diferencias.

Según consta en la sentencia, el caso evaluó el incremento aplicado sobre el Plan SM02 de Swiss Medical S.A., cuya cuota registró una suba del 110% entre diciembre de 2023 y febrero de 2024 al pasar de $136.161,21 a $301.218,02. El expediente consigna además que, de haberse aplicado la Resolución 2577/2022 del Ministerio de Salud de la Nación, el ajuste correspondiente a enero de 2024 habría sido del 6,26%. (Agencia OPI Santa Cruz)