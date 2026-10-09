El fallo judicial debilita el quórum contra el DNU 70

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La reposición cautelar de la Ley de Tierras desarticuló el piso de 129 voluntades en la Cámara de Diputados, dejando la derogación del decreto presidencial sujeta a las bancadas que responden a mandatarios provinciales.

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que restableció la vigencia de la Ley de Tierras redujo las probabilidades de quórum opositor en la Cámara de Diputados de la Nación, donde se convocó a una sesión especial para derogar el DNU 70/2023 firmado por el presidente Javier Milei. La resolución judicial debilitó los acuerdos parlamentarios que reunían a distintos espacios dialoguistas, abriendo un escenario favorable a la estrategia de la Casa Rosada para preservar el decreto.

La bancada de Unión por la Patria ratificó su intención de sesionar el próximo jueves para debatir la anulación del instrumento presidencial junto con proyectos sobre discapacidad y endeudamiento familiar. A través de un pronunciamiento oficial, el bloque afirmó: “Las tierras de los argentinos no pueden depender del humor de la Corte. Por eso el próximo jueves estaremos en la Sesión Especial para defender nuestras tierras, los derechos de las personas con discapacidad y aliviar el endeudamiento de las familias”. La fuerza opositora añadió que el máximo tribunal “tuvo que volver sobre sus pasos y repuso la cautelar para que rija la Ley de Tierras, que Milei busca derogar con el DNU 70/2023”.

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La continuidad del debate plenario no cuenta con respaldo homogéneo en la oposición. El diputado Maximiliano Ferraro, perteneciente a la Coalición Cívica, celebró la restitución de los límites a la compra de campos que derogaba el artículo 154 del decreto, remarcando que “hasta tanto el juzgado de Bariloche no se pronuncie, ¡la Ley de Tierras vuelve a estar vigente!”. No obstante, Ferraro evitó respaldar la convocatoria al recinto. En contraste, los legisladores Miryam Bregman y Esteban Paulón confirmaron su presencia en la sesión; este último sostuvo en declaraciones públicas que “más allá de esta decisión, HAY QUE VOLTEAR EL DNU 70 de todos modos”.

La posibilidad de alcanzar los 129 legisladores requeridos para abrir el plenario quedó condicionada por las negociaciones de las bancadas intermedias. Sectores de Provincias Unidas, Argentina Federal, Elijo Catamarca e Independencia analizan no bajar al recinto el próximo jueves y aceptar la propuesta del oficialismo para postergar el tratamiento legislativo hacia el miércoles 21. Esta postura responde a las directivas de los gobernadores Hugo Passalacqua, Gustavo Sáenz, Raúl Jalil y Osvaldo Jaldo, cuyas definiciones determinarán el número final en el recinto. (Agencia OPI Santa Cruz)