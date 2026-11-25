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(OPI Chubut) – El titular de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, admitió que no cuenta con el expediente judicial completo y basó su defensa del cabo primero Jonathan Solís únicamente en el parte policial inicial.

El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, respaldó públicamente el accionar del cabo primero Jonathan Solís, imputado por homicidio agravado tras la muerte de Eduardo Victorio López, de 30 años, durante un procedimiento policial en Tecka. El efectivo provincial cumple actualmente arresto domiciliario por 15 días mientras avanza la pesquisa penal sobre el disparo fatal registrado en la localidad cordillerana.

En declaraciones difundidas recientemente, el funcionario provincial sostuvo que su postura se apoya de manera exclusiva en las actuaciones administrativas internas, dado que no accedió al expediente judicial completo. Al justificar la intervención del uniformado, Iturrioz afirmó: “Entiendo que el accionar del cabo primero Jonathan Solís fue ajustado a derecho; fue un caso de legítima defensa. Es lo que surge de la intervención policial”.

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El titular de la cartera de Seguridad explicó que la investigación quedó a cargo de una fuerza federal conforme a las normativas vigentes para episodios violentos protagonizados por personal policial provincial. En rigor, el ministro reconoció la falta de acceso a la causa al señalar: “No tengo las constancias completas de la investigación porque, en este tipo de casos, cuando hay algún integrante de una fuerza de seguridad en un hecho violento, los protocolos internacionales indican que se le debe dar intervención a otra fuerza. Y eso ocurrió”.

El cuestionamiento de Héctor Iturrioz a la Justicia

El ministro de Seguridad y Justicia del Chubut, Héctor Iturrioz, vinculó el hecho fatal de Tecka con conflictos previos en esa jurisdicción y cuestionó la eficacia de las medidas cautelares dictadas por los tribunales locales. Según el planteo del funcionario provincial, las intervenciones previas de las fuerzas de seguridad frente a reiterados incidentes no derivaron en sanciones judiciales efectivas antes del desenlace que mantiene imputado a Jonathan Solís.

Al referirse a la situación previa en la localidad chubutense, Iturrioz sostuvo literalmente: “Habitualmente, a plena luz del día, hay un montón de antecedentes de intervención de la policía y de la justicia que, lamentablemente, siempre intentaban solucionarse con una prohibición de acercamiento”. Mientras el Ministerio Público Fiscal sostiene la imputación por homicidio agravado contra el cabo primero, el efectivo permanece bajo arresto domiciliario por el plazo de 15 días dispuesto en sede judicial. (Agencia OPI Chubut)