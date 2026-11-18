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El Ministerio de Capital Humano llevó el litigio por las elecciones internas de UTHGRA del 29 de diciembre de 2025 a la Corte Suprema, mientras Luis Barrionuevo y Sandra Pettovello cruzan denuncias penales.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA), Luis Barrionuevo, escaló al terreno judicial con denuncias penales cruzadas y un recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La disputa tiene como origen la negativa del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, a emitir el certificado de autoridades surgido de los comicios internos celebrados por el gremio el 29 de diciembre de 2025.

En respuesta a esa decisión administrativa, Barrionuevo anunció la promoción de una denuncia penal contra Pettovello y contra el secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero. El dirigente gremial atribuye a los funcionarios de la administración de Javier Milei los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes y desobediencia de una orden judicial por frenar la convalidación oficial de su mandato.

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Frente a la ofensiva sindical, Sandra Pettovello rechazó las imputaciones a través de sus redes sociales y ratificó que la controversia interna del sindicato gastronómico permanece bajo revisión judicial. La ministra recordó que la cartera laboral interpuso un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para suspender los efectos del fallo dictado por la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, tribunal que había ordenado certificar a las autoridades de UTHGRA.

Sandra Pettovello denunció presiones de UTHGRA

La titular del Ministerio de Capital Humano, Sandra Pettovello, denunció haber recibido presiones y hostigamiento por parte de la conducción de UTHGRA con el objetivo de obligar al Gobierno nacional a desistir de la judicialización del proceso electoral interno. Ante ese cuadro, la funcionaria adelantó que promoverá acciones legales propias destinadas a resguardar su “integridad moral y física”.

El posicionamiento público de Pettovello se difundió el lunes previo a la movilización convocada por UTHGRA para reclamar el reconocimiento administrativo de su cúpula directiva. En ese mensaje, en alusión directa a los planteos del exsenador nacional por Catamarca y extitular de Chacarita, la ministra advirtió: “Si me pasa algo ya saben dónde apuntar pero NO VOY A CEDER”.

Las elecciones internas realizadas por la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) el 29 de diciembre de 2025 fueron impugnadas por la oposición sindical bajo denuncias de irregularidades, entre ellas la proscripción de la nómina rival. Desde la Lista Gris/Naranja sostuvieron que Luis Barrionuevo no reúne las condiciones legales para recibir el certificado ministerial debido a que el proceso electoral transita cuestionamientos abiertos tanto en la Justicia porteña como en la Sala VI de la Cámara Nacional del Trabajo.

Voceros de la Lista Gris/Naranja remarcaron que, al carecer de certificación vigente, el dirigente se encuentra inhibido de firmar acuerdos paritarios y de disponer de los bienes de la organización. Según precisaron desde ese sector opositor, numerosas seccionales del país se consideran en estado de acefalía ante la falta de conducción nacional convalidada y plantearon la intervención del gremio.

La ruptura política entre Javier Milei y Luis Barrionuevo

El quiebre entre La Libertad Avanza (LLA) y Luis Barrionuevo se remonta a la campaña electoral presidencial de 2023, cuando Javier Milei acordó con el dirigente sindical el aporte de fiscales para el espacio libertario. Aquel entendimiento tuvo su presentación pública el 22 de septiembre de 2023 durante un acto sobre economía organizado por el colectivo gremial en Parque Norte, donde el entonces candidato expuso ante la estructura sindical.

La alianza se fracturó un mes después, tras los comicios generales del 22 de octubre de 2023, jornada en la que Milei no logró superar el caudal de votos obtenido en las elecciones primarias. Mientras un armador bonaerense de LLA atribuyó el resultado a la falta de fiscalización con la frase “Barrionuevo no cumplió”, desde el entorno del jefe de UTHGRA rechazaron esa acusación y señalaron como detonante de la ruptura el acuerdo político celebrado entonces entre el exdiputado libertario y el referente del PRO, Mauricio Macri. (Agencia OPI Santa Cruz)