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El vocero presidencial Adrián Ravier ratificó los dichos del ministro Luis Caputo y condicionó cualquier recomposición previsional al aumento previo de la formalización laboral y la recaudación.

El Gobierno nacional descartó que se encuentre en evaluación una mejora para los haberes de los jubilados o una actualización del bono compensatorio, un adicional que permanece congelado en $70.000 y que reduce mensualmente el ingreso real de quienes perciben la jubilación mínima. La definición fue ratificada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, durante una intervención oficial realizada este mediodía.

Consultado sobre la política previsional, Ravier remitió directamente a las declaraciones previas del ministro de Economía, Luis Caputo, y sostuvo que cualquier novedad se comunicará únicamente por vías institucionales: “El ministro (Luis) Caputo ha hablado. En cuanto haya algún anuncio específico para jubilados y pensionados, se hará por los canales habituales”. En un reportaje reciente, Caputo había planteado como requisito previo para recomponer los haberes de la clase pasiva el crecimiento de la formalización laboral y de la recaudación tributaria.

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En línea con el argumento del Ministerio de Economía, el portavoz oficial defendió la evolución de las prestaciones previsionales respecto del período anterior sin precisar índices ni montos de referencia en su exposición. Al respecto, Ravier afirmó que “los ingresos de los jubilados en 2023 estaban en el piso” y aseguró que “con este Gobierno han mejorado”.

Desde la Vocería Presidencial se reconoció además que los montos actuales no alcanzan el nivel pretendido por la administración nacional, aunque se atribuyó esa restricción al escenario fiscal heredado. En ese sentido, Ravier remarcó: “No estamos donde quisiéramos estar y los jubilados no cobran lo que nos gustaría que cobraran. Sin embargo, estamos mejorando sus ingresos en un país que está ordenándose después de un enorme desequilibrio que recibimos”.

Finalmente, el funcionario insistió en vincular la situación de los beneficiarios del sistema previsional con la estabilidad macroeconómica general, sin anunciar plazos ni medidas concretas para descongelar el refuerzo de $70.000. Sobre el cierre de su declaración, Ravier manifestó: “Hoy tenemos una Argentina más estable y esto significa que los jubilados realmente están mejor que antes”. (Agencia OPI Santa Cruz)