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Durante el 16° Foro ABECEB, el Ministerio de Desregulación defendió la apertura económica frente a empresarios, aunque omitió presentar cifras de inflación, producto y comercio exterior que sustenten los resultados exhibidos.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, aseguró en una exposición oficial reciente que el Poder Ejecutivo mantiene satisfacción con el avance del programa desregulador en la economía. Durante su disertación ante el 16° Foro ABECEB, el funcionario remarcó que las medidas aplicadas generan previsibilidad institucional, aunque omitió presentar registros cuantitativos o series estadísticas oficiales que convaliden las afirmaciones presentadas ante el empresariado.

El titular de la cartera desreguladora argumentó que las transformaciones implementadas en los últimos seis meses superan en profundidad a las iniciativas desarrolladas a lo largo de 30 años. Asimismo, planteó que la prioridad técnica radica en “cumplir los contratos y extender el ordenamiento de las cuentas fiscales”, un objetivo que calificó como una tarea compleja que demandará un período prolongado de ejecución administrativa para consolidar resultados.

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La alocución gubernamental enumeró una serie de logros atribuidos a las reformas de mercado, entre los que mencionó la desaceleración inflacionaria, la reducción de los índices de pobreza, la reactivación del Producto Interno Bruto y el crecimiento en los volúmenes exportados. No obstante, la presentación pública no aportó cifras monetarias, porcentajes de variación ni fuentes del organismo estadístico que respalden la evolución atribuida a las actividades productivas y al sector minero.

El rol estatal frente al sector privado

El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado ratificó el criterio de “quitar del medio” a los organismos públicos para circunscribir su actuación a mantener el equilibrio en sus cuentas de gestión. Sturzenegger enfatizó frente a los directivos que la riqueza se origina de manera exclusiva en el sector privado, señalando que la actividad empresarial debe avanzar con perseverancia y evitar que las presiones de corto plazo distorsionen las prioridades fijadas.

En la misma convocatoria participó el viceministro de Economía, José Luis Daza, quien afirmó que la administración nacional enfrenta la posibilidad histórica de conducir un proceso sin populismos en el país. El representante del Ministerio de Economía advirtió sobre la necesidad de afianzar la estabilidad monetaria como condición previa indispensable para instrumentar mecanismos que permitan asistir a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad social.

La intervención de las autoridades económicas concluyó ratificando la premisa de sostener las metas fiscales a largo plazo como eje del programa gubernamental, mientras que el informe del encuentro finalizó sin consignar proyectos normativos, fechas de implementación o instrumentos jurídicos específicos destinados a profundizar la desregulación en las distintas ramas productivas. (Agencia OPI Santa Cruz)