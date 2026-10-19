La actividad económica repunta 1,5% sin compensar la caída

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Las estimaciones privadas ubican la mejora mensual de agosto entre 0,2% y 1,7%, una magnitud insuficiente para compensar el derrumbe previo de julio y evitar el riesgo de dos trimestres consecutivos en retroceso.

El INDEC publicará este miércoles 21 de octubre el EMAE correspondiente al mes de agosto, en un marco donde las mediciones privadas anticipan una leve variación positiva que no logrará neutralizar el retroceso productivo previo. La evolución mensual mantiene un esquema de oscilaciones alternadas que impiden consolidar una fase de crecimiento sostenido a lo largo del año.

Los registros oficiales acumulan cuatro meses con signo positivo frente a cuatro períodos de retracción. El sendero anual exhibe avances en enero con +0,3%, marzo con +2,6% y junio con +0,8%, frente a las contracciones computadas en febrero de -2,5%, abril de -1,6%, mayo de -0,6% y el desplome de julio que marcó -2,9%.

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La consultora Equilibra estimó un incremento mensual desestacionalizado del 1,5%, advirtiendo que “la serie desestacionalizada del nivel de actividad se recuperaría parcialmente” tras situarse “quedando aún 1,4% por debajo del registro de julio”. La firma remarcó que “de confirmarse nuestro anticipo, la economía argentina quedaría a las puertas de una recesión técnica (2 trimestres consecutivos de caída)”, al registrar una merma interanual del 0,5%.

Las consultoras proyectan un rebote productivo parcial

Por su parte, el Índice General de Actividad elaborado por la consultora Orlando J. Ferreres & Asociados constató un alza mensual del 1,7% y una variación positiva interanual del 0,6%. La entidad precisó que “la actividad mostró una reacción”, aunque aclaró que “nuestro escenario base sigue anticipando una mejora gradual de la actividad económica, aunque la suba de agosto debe entenderse con relación a la baja del mes previo, y no como anticipo de subas semejantes hacia adelante”. La medición acumuló 0,4% en ocho meses, con minas y canteras liderando los 8 rubros que mostraron alzas sobre 11 sectores evaluados.

Una proyección más moderada fue presentada por la BCR, cuyo indicador coincidente reflejó un repunte de apenas 0,2% mensual y una contracción del 5,2% frente al mismo mes del año previo. La entidad bursátil consignó una “moderación de la recuperación de la actividad económica, respecto a lo observado los meses previos” y remarcó que “las últimas cinco mediciones mostraron una evolución positiva, pero no compensaron la caída del primer trimestre del año”, posicionando el indicador un -1,4% por debajo de los registros de diciembre.

El informe de Analytica reportó una expansión del 0,7% mensual y una caída interanual del 1,2%, señalando que “el rebote de agosto es leve y recupera apenas una cuarta parte de lo perdido en julio, por lo que la actividad sigue transitando los niveles más bajos del año”. La consultora calculó que, de mantenerse este nivel en septiembre, el tercer trimestre computará una contracción del 2,5% frente al trimestre precedente, alertando que “para evitar una recesión técnica, el rebote de septiembre debería ser mayor a 7% mensual sin estacionalidad”. (Agencia OPI Santa Cruz)